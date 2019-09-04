Россияне не хотят выбирать место в самолете за деньги

Российский сервис путешествий узнал, как относятся туристы к платному выбору места в самолетах. Эксперты опросили почти 3,3 тысячи человек. Так, 58 процентов из них категорично заявили, что услуга — напрасная трата денег. Часто пользуются такой возможностью только 18 процентов опрошенных, 9 процентов платят исключительно в случае долгого перелета, а 15 процентов вынуждены идти на дополнительные расходы, когда летят с детьми.

До этого сервис выяснял, какие же места являются для путешественников наиболее предпочтительными. Каждый десятый из опрошенных 8710 человек, сказал, что ему совершенно безразлично, где будет сидеть, и он полагается на выбор сотрудников авиакомпании или автоматический выбор. Два процента респондентов предпочитают кресло в середине, 18 процентов — место у прохода, а 69 процентов любят сидеть у окна и лететь, любуясь облаками.