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Россияне не хотят выбирать место в самолете за деньги 

Провинция.ру 7 часов назад
Россияне не хотят выбирать место в самолете за деньги
Фото: depositphotos
Российский сервис путешествий узнал, как относятся туристы к платному выбору места в самолетах. Эксперты опросили почти 3,3 тысячи человек. Так, 58 процентов из них категорично заявили, что услуга — напрасная трата денег. Часто пользуются такой возможностью только 18 процентов опрошенных, 9 процентов платят исключительно в случае долгого перелета, а 15 процентов вынуждены идти на дополнительные расходы, когда летят с детьми.
До этого сервис выяснял, какие же места являются для путешественников наиболее предпочтительными. Каждый десятый из опрошенных 8710 человек, сказал, что ему совершенно безразлично, где будет сидеть, и он полагается на выбор сотрудников авиакомпании или автоматический выбор. Два процента респондентов предпочитают кресло в середине, 18 процентов — место у прохода, а 69 процентов любят сидеть у окна и лететь, любуясь облаками.
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