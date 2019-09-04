Названа самая безопасная страна для туризма

Финляндия стала самой безопасной для туристов страной в мире, согласно исследованию экспертов Всемирного экономического форума (WEF). Также в первую тройку благоприятных для путешествий стран вошли Исландия и Оман, сообщил «Интерфакс».

Специалисты WEF составили международный рейтинг туристической конкурентоспособности The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019. Эксперты давали оценку странам, основываясь на надежности полиции, частоте терактов, уровне преступности и насилия.

В десятку самых безопасных стран вошли Швецария, Гонконг, ОАЭ, Люксембург, Португалия и Новая Зеландия. Следующими в списке стали Катар, Эстония, Япония, Австрия, Словения, Испания, Норвегия, Чехия, Австралия и Бруней.

Россия в рейтинге заняла только 98 строчку, хотя ей удалось улучшить свою позицию на 11 пунктов по сравнению с 2017 годом. Самыми опасными для путешественников стран были признаны Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла.

Рейтинг The Travel and Tourism Competitiveness Report 2019 Всемирного экономического форума оценивает 140 стран мира по различным критериям: визовой политике, уровню гостиничного сектора, развитию экономики и транспорта. WEF публикует рейтинг туристической конкурентоспособности раз в два года с 2007.

Напомним, что Россия вошла в топ-20 стран, благоприятных для экотуризма и путешествий в дикой природе. На 14 место страна поднялась благодаря биоразнообразию и большому числу национальных парков.