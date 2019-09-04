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Почему Алтай считают опасным для туристов 

Рамблер 6 часов назад
Алтай — один из самых красивых регионов России, однако путешествовать по местным горам и городам следует с осторожностью, ведь туриста здесь поджидает множество опасностей.

Клещи

С весны до осени в Алтайском крае свирепствуют клещи, разносящие боррелиоз, сыпной тиф и клещевой энцефалит. По данным местным лабораторий, из присосавшихся клещей в среднем 37,3% до 50% оказываются носителями инфекций. От энцефалита можно привиться, но от боррелиоза прививок нет и помогает только личная защита от клещей — одежда, аэрозоли, постоянный осмотр тела.

Горные перевалы

В горах легко не рассчитать силы или снаряжение. Часто люди, выходящие в горный поход при солнечной спокойной погоде в пути оказываются под дождем, в тумане или даже под снегом. Не говоря о том, что плохо физически подготовленные путешественники могут страдать от горной болезни. К тому же горные походы высокотравматичны.

Бурные реки

Популярный у любителей экстрима сплав на рафтах и катамаранах по Катуни ежегодно уносит жизни людей. Бурные алтайские реки требуют к себе максимального уважения.
@_elena_gorina__

Удаленность от цивилизации

В Алтайских лесах и горах легко потеряться, а добраться до врача при необходимости экстренной помощи практически невозможно. Перед путешествием на Алтай надо пройти медобследование и убедиться, что состояние здоровья это позволяет.

Преступность

По количеству тяжких преступлений Алтайский край находится на 19 месте среди всех российских регионов. Это не самый плохой показатель, но и не самый лучший. В 2006 году после того, как алтайский подросток из корыстных соображений убил семью туристов из Омска (мужа, жену и двух маленьких детей), общественная организация «Свободный выбор», находящаяся в Горно-Алтайске, выступила с заявлением о том, что регион не безопасен для туристов и привела многочисленные факты посягательства на безопасность туристов в Горном Алтае.

ДТП

Алтайский регион отличается повышенным по сравнению со средним уровнем в России количеством автоаварий.
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