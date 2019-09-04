Минтранс хочет отменить досмотр транзитных рейсов

Минтранс задумал отменить досмотр россиян на транзитных рейсах по стране

Минтранс России планирует отменить предполетный досмотр пассажиров на внутрироссийских транзитных рейсах. Об этом 4 сентября сообщает ТАСС.

Такая мера позволит сократить время стыковок и снизить риск того, что пассажиры опоздают на следующий рейс, пояснила начальник департамента Минтранса Светлана Петрова

Министерство уже подготовило соответствующие изменения в приказ и отправило на согласование «в заинтересованные ведомства».

Отмена предполетного досмотра сделает пребывание пассажиров в аэропорту комфортным, отметила чиновница — путешественникам не придется снимать обувь и ремни.