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Минтранс задумал отменить досмотр россиян на транзитных рейсах по стране 

Lenta.ru + ещё 22 3 часа назад
Минтранс хочет отменить досмотр транзитных рейсов
Фото: Lenta.ru
Минтранс России планирует отменить предполетный досмотр пассажиров на внутрироссийских транзитных рейсах. Об этом 4 сентября сообщает ТАСС.
Такая мера позволит сократить время стыковок и снизить риск того, что пассажиры опоздают на следующий рейс, пояснила начальник департамента Минтранса Светлана Петрова.
Министерство уже подготовило соответствующие изменения в приказ и отправило на согласование «в заинтересованные ведомства».
Отмена предполетного досмотра сделает пребывание пассажиров в аэропорту комфортным, отметила чиновница — путешественникам не придется снимать обувь и ремни.
Год назад в столичном аэропорту Домодедово задержали мужчину, который при досмотре на входе сказал, что у него с собой бомба. Выяснилось, что пассажир таким образом пытался пошутить.
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Новости путешествий , Другое , Светлана Петрова , Аэропорт Домодедово , Минтранс РФ , ИТАР-ТАСС
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