Что случится с дорогами в Сибири после потепления

Среднегодовая температура воздуха в России повышается быстрее, чем в среднем по земному шару. Если по всей Земле за последние сто лет этот показатель вырос на 0,6 ̊С, то в России потепление составило 0,9 ̊С. Причем в последние пять лет потепление пошло ускоренными темпами.

На дорогах Сибири, которые проложены по южной границе вечной мерзлоты, глобальное потепление может отразиться катастрофически. Мерзлота бывает разной — островной, прерывистой и сплошной. Последней глобальное потепление пока не грозит — она выдержит повышение температуры даже на 2 ̊С. А вот прерывистая мерзлота, где встречаются непромерзшие участки, уже сегодня быстро деградирует. Слой почвы, оттаивающей летом, будет увеличиваться. При этом грунт потеряет свои несущие свойства и не сможет держать ни дороги, ни строения, которые были построены в таких местах по старым технологиям.