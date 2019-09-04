Российские туристы в Италии задержали вора

Двое российских туристов задержали уличного вора, который пытался украсть рюкзак у одной из их спутниц в центре Болоньи.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в полицейском управлении итальянского города.

ЧП произошло 3 сентября. Две российских пары осматривали достопримечательности Болоньи, когда один из мужчин заметил, что неизвестный украл рюкзак у его подруги и бросился за ним. Вместе с товарищем они догнали злоумышленника и скрутили его, а затем вызвали полицию, после чего сдали воришку блюстителям порядка.

Задержанный оказался мигрантом из Алжира. Ранее он привлекался к ответственности за наркотики и незаконное ношение оружия.