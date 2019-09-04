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Российские туристы в Италии задержали вора 

Вести.Ru + ещё 7 2 часа назад
Российские туристы в Италии задержали вора
Фото: Вести.Ru
Двое российских туристов задержали уличного вора, который пытался украсть рюкзак у одной из их спутниц в центре Болоньи.
Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в полицейском управлении итальянского города.
ЧП произошло 3 сентября. Две российских пары осматривали достопримечательности Болоньи, когда один из мужчин заметил, что неизвестный украл рюкзак у его подруги и бросился за ним. Вместе с товарищем они догнали злоумышленника и скрутили его, а затем вызвали полицию, после чего сдали воришку блюстителям порядка.
Задержанный оказался мигрантом из Алжира. Ранее он привлекался к ответственности за наркотики и незаконное ношение оружия.
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Новости путешествий , Другое
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