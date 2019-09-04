Названа лучшая страна для экотуризма

Глобальный индекс путешествий по дикой природе (Global Wildlife Travel Index) выпустил рейтинг стран, наиболее интересных в 2019 году для любителей разнообразных пейзажей и лесов, сообщает ТАСС.

Отмечается, что возглавила рейтинг Финляндия. На втором месте списка значится Швеция, а на третьем расположилась Бразилия.

Авторы рейтинга отмечают, что Финляндия оказалась в лидерах благодаря большому разнообразию прекрасных видов, красивым пейзажам и сохранению окружающей среды. Уточняется, что в стране имеется 39 национальных парков и 73% её территории покрыто лесом. Кроме того, в стране отмечается рост въездного туризма. В 2018 году в Финляндии побывало 6,8 млн туристов.

Отмечается, что в исследовании участвовало 107 государств мира. Оценка проводилась по таким критериям, как количество национальных парков, охраняемых природных зон, видов флоры и фауны, по объёму лесов, Кроме того, оценивались и меры по защите окружающей среды, в том числе использование возобновляемой энергии, экотуризм, угроза исчезновения обитателей природы.

Россия в рейтинге Global Wildlife Travel Index заняла 14 строчку.