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Названа лучшая страна для экотуризма 

Профиль + ещё 1 2 часа назад
Названа лучшая страна для экотуризма
Фото: 360tv.ru
Глобальный индекс путешествий по дикой природе (Global Wildlife Travel Index) выпустил рейтинг стран, наиболее интересных в 2019 году для любителей разнообразных пейзажей и лесов, сообщает ТАСС.
Отмечается, что возглавила рейтинг Финляндия. На втором месте списка значится Швеция, а на третьем расположилась Бразилия.
Авторы рейтинга отмечают, что Финляндия оказалась в лидерах благодаря большому разнообразию прекрасных видов, красивым пейзажам и сохранению окружающей среды. Уточняется, что в стране имеется 39 национальных парков и 73% её территории покрыто лесом. Кроме того, в стране отмечается рост въездного туризма. В 2018 году в Финляндии побывало 6,8 млн туристов.
Отмечается, что в исследовании участвовало 107 государств мира. Оценка проводилась по таким критериям, как количество национальных парков, охраняемых природных зон, видов флоры и фауны, по объёму лесов, Кроме того, оценивались и меры по защите окружающей среды, в том числе использование возобновляемой энергии, экотуризм, угроза исчезновения обитателей природы.
Россия в рейтинге Global Wildlife Travel Index заняла 14 строчку.
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Новости путешествий , ИТАР-ТАСС
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