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Туристы объяснили, почему боятся раннего бронирования 

TourDom + ещё 1 4 часа назад
Туристы объяснили боязнь раннего бронирования
Фото: TourDom
40% из 350 участников опроса на TourDom.ru не покупают туры за несколько месяцев до их начала — они боятся, что впоследствии не смогут взять отпуск на выбранные даты. Таковы предварительные итоги голосования на 5 сентября.
Чуть меньше, 36% респондентов, раздумывают над приобретением турпакета заранее, но не слишком доверяют акциям раннего бронирования — они подозревают, что ближе к дате поездки найдут аналогичный тур за меньшие деньги. Специалисты туротрасли отмечают — это невозможно, если с клиентом работает опытный менеджер турагентства: «Если турист хочет улететь отдыхать, например, 15 декабря по направлению, которое не пользуется большим спросом, но туда летит большое количество бортов, то грамотный турагент посоветует выкупать тур в самом конце ноября — когда будет ощутимый демпинг. И наоборот, если клиент собрался в Италию на январские каникулы, правильным советом будет — оплачивать как можно раньше, желательно летом».
Еще 20% всегда принимают решение о поездке в самый последний момент: с их точки зрения, так выгоднее и надежнее.
Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», не удивлен столь высоким процентом недоверчивых путешественников. «В нашей стране высокий интерес к раннему бронированию, но многие боятся выкупать туры заранее. В том числе из-за участившихся случаев отмены туроператорами полетной программы по тому или иному направлению. Причем об их решении становится известно лишь в начале зимнего и летнего сезонов, когда туры по раннему бронированию уже куплены. В Москве это не так критично, а вот в регионах люди просто лишаются отпуска. Да, компания возвращает им деньги, но, во-первых, в рублях, а во-вторых, через год эта сумма с учетом инфляции и роста курса валюты гораздо меньше», — посетовал эксперт.
Мкртчян считает, что туроператоры должны нести ответственность за отмену полетной программы и срыв отпуска своих клиентов. Вплоть до штрафных санкций — например, в размере 10% от стоимости тура. Тогда, по его мнению, подобные случаи фактически перестанут происходить и доверия к раннему бронированию у туристов станет значительно больше.
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Новости путешествий , Алексан Мкртчян
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