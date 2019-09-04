Саудовская Аравия начнет выдавать визы в сентябре

Получить визу в Саудовскую Аравию можно будет уже с конца сентября

Саудовская Аравия планирует выдавать туристические визы иностранцам уже с 27 сентября. Получить документы туристы смогут как по прилету в королевство, так и заполнив заранее электронную форму в интернете. Об этом накануне сообщил телеканал Al Arabiya.

До последнего времени посещать страну могли только потенциальные рабочие, командировочные, а также мусульмане, совершающие паломничество к святым местам ислама. Теперь получить визу смогут граждане 51 страны сроком на 90. Обойдется она в $118 (в сумму включена медицинская страховка). Наблюдатели обращают внимание на то, что список стран пока до конца не сформирован и стопроцентной уверенности в том, что Россия в него войдет, нет.

Эксперты оценили потенциал направления в том случае, если российские туристы смогут приехать в Саудовскую Аравию.

«Еще совсем недавно был разговор о том, что электронная виза будет гарантирована лишь тем, кто собирается посетить музыкальный фестиваль, запланированный с середины декабря до середины марта. Но если виза будет доступна всем без исключения туристам, это отличная новость! В этой стране есть, что посмотреть», — считает Дмитрий Арутюнов, генеральный директор туроператора «АРТ-ТУР».

Среди преимуществ королевства эксперт назвал протяженную береговую линию вдоль Красного моря (в два раза длиннее египетской), большое количество культурно-исторических ценностей, а среди недостатков — отсутствие в свободной продаже алкоголя.