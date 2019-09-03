«Нужно быть готовым к откровенным зрелищам»

Дикое веселье, джунгли и «ледибои»: как провести время на любимом курорте россиян

Пхукет несправедливо завоевал славу курорта для любителей ленивого пляжного отдыха. Чтобы доказать обратное, корреспондент «Ленты.ру» окунулся в мир «ледибоев», джунглей, кобр, тук-туков и показал самые разные стороны Таиланда.

Правила жизни

Чтобы открыть для себя настоящий Таиланд, нужно забыть страшилки о том, что за каждым углом вас покусает больная обезьяна, изнасилуют трансвеститы или обольют гепатитом. Cтоит заучить несколько простых правил, которыми руководствуются местные жители — возможно, самые улыбчивые люди планеты.

Главное для тайцев — это сабай — удовольствие, гармония и спокойствие. Если этого нет, то нужно задуматься, а не пора ли что-то поменять — работу или даже супруга. Наш гид рассказала, что однажды у водителя, который управлял туристическим автобусом с 40 пассажирами, случился «май сабай» — он понял, что несчастлив, что работа не приносит ему удовольствие, и отказался куда-либо ехать.

Другое правило — санук — веселье и радость. Тайцы любят веселье, шутки и сплетни. Последнее практикуется даже при иностранце, потому что фаранг (так они называют приезжих) все равно ничего не поймет. Но все это будет довольно беззлобно.

Кстати, среди местных распространена забавная шутка об иностранцах, построенная на игре слов, — фаранг ест фаранга (что означает, иностранец ест гуаву — farang в тайском языке). Однако любовь к веселью плохо отражается на уровне образования, стремлении работать и развиваться. Ведь должно быть легко и весело, а это никак не сочетается с усилиями.

Следующее правило суай — красота. Тайцы украшают свои дома, следят за внешним видом и отчаянно пытаются следовать идеалам красоты в стране — отсюда такое обилие отбеливающих кремов для лица и тела. Если вы услышите вслед «суай мак мак», это значит, что кто-то назвал вас очень красивым. Но нужно быть осторожнее с комплиментами от тайцев, потому что у них очень ревнивые жены. Часто женщины сопровождают своих мужчин даже на работе, чтобы проследить за ними.

Еще одно правило — супап — здоровье. Тайцы очень любят себя, бережно относятся к здоровью, стараются правильно питаться. Они также считают, что в любой непонятной ситуации нужно чистить кишечник. Поэтому не удивляйтесь, если в аптеке вместо средства от головной боли вам дадут слабительное, а лучше прочтите инструкцию, которая, как правило, дублируется на английский язык.

И, последнее, это сухапап — уважение. В первую очередь, к родителям, к старшим. И, конечно, к окружающим и природе.

Must see

Мы остановились на острове Пхукет, и даже в разных его частях увидели совершенно непохожие друг на друга стороны Таиланда. Однако даже для самого ленивого туриста есть небольшой маршрут по местам, которые обязательно стоит посетить. Первым маршрутом для нас, как ни странно, стала латексная фабрика. Еще по дороге из аэропорта мы заметили огромное количество деревьев, к стволам которых привязаны небольшие чашки — это бразильская гевея, из сока которой делают латекс и каучук. Такие плантации занимают почти 30 процентов площади острова. Сок с дерева собирают ночью, либо ранним утром, потому что на солнце он быстро сворачивается. Чтобы вовремя доставить его на фабрику, полиция перекрывает улицы. Из переработанного сока делают всем известные латексные подушки, матрасы и одеяла, которые, как считается, имеют оздоровительные свойства.

Однако побывавших в Таиланде туристов можно легко узнать в любой другой стране не только по латексным подушкам, но и по разноцветным веревочкам на кистях — сай-син — защитную нить Будды повязывают монахи. За ней мы отправились в храм Большого Будды, расположенный в районе Чалонг.

Статую Будды видно со многих уголков острова, а строительство храма продолжается с 2002 года на пожертвования прихожан. На небольшой возвышенности в храме сидят монахи — не заметить их сложно, потому что к ним стоит очередь из туристов, желающих заполучить немного удачи. Постояв минут десять в такой очереди, я подхожу к монаху и сажусь на колени, повторяя за своими предшественниками. Служители храма не должны касаться женщин, и повязывание нити монахом похоже на невероятно ловкую ювелирную работу. Он быстро проговаривает несколько слов — говорят, это пожелание удачи — обрызгивает мою голову водой и отпускает. Во время обряда надо загадать желание, которое исполнится, когда развяжется нить.

Выходя из храма и спускаясь вниз по лестнице к нашей остановке, замечаем несколько табличек с просьбой не кормить агрессивных обезьян. Недоумеваем, потому что за все время прогулки у храма мы не встретили ни одной. В следующее мгновение слышим крики и шум в деревьях и готовимся защищать свою еду от стаи обезьян. Однако из ниоткуда появляются тайские мальчишки, вооруженные касками и рогатками, и прогоняют голодных гостей. Более приветливых и привыкших к людям животных можно встретить в Храме Обезьян.

Он расположен в пещере в провинции Пханг Нга. В главной пещере находится статуя Лежащего Будды, рядом с которой сидит монах. Здесь также можно повязать себе сай-син на удачу. Если подняться по лестнице, окажешься во второй пещере Тхам Ченг. На одной из ее стен можно увидеть персональные печати королей и членов королевской семьи, начиная с Рамы V. Здесь же висят таблички с просьбой не оставлять на стенах надписи, а сразу над ними — множество посланий на разных языках. Дальше по ступенькам проход в третью, темную пещеру. Здесь проведено электричество, поэтому можно рассмотреть летучих мышей, сталактиты и сталагмиты.

Обезьян в храм не пускают, и несколько из них замечаешь уже на выходе из пещеры — они клянчат еду у посетителей. На скалах живут сотни макак, они не стесняются людей, и вместе со своими новорожденными детенышами смело прыгают между туристами в попытке выпросить что-нибудь вкусное. Здесь же стоят лотки с арахисом, бананами и другой едой, которую можно купить, чтобы угостить назойливых попрошаек.

Познакомиться с обезьянами очень просто в их естественной среде. Но есть местные обитатели, самостоятельной встречи с которыми не пожелаешь никому — змеи. Чтобы увидеть их, мы отправились на змеиную ферму, здесь встречаются самые разные пресмыкающиеся — от неядовитого питона до королевской кобры. На ферме также показывают шоу со змеями, во время которого укротитель сначала пытается разозлить кобру, а затем уворачивается от укуса. В конце представления укротитель выполняет опасный трюк — целует ядовитую змею. После шоу можно сфотографироваться с питоном или отправиться в магазин, работающий при ферме, чтобы купить лекарства из яда змеи и на основе желчи.

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Райские острова

Те, кто в холодном офисе только и мечтал о том, чтобы загорать и плавать весь отпуск, могут отправиться на расположенные недалеко от Пхукета небольшие острова. Мы побывали на двух таких — Рача и Банана — прекрасные места для дайвинга, сноркелинга и пляжного отдыха. Здесь нет волн, а прозрачная вода и небольшие глубины позволят нырять и опытным дайверам, и новичкам. От возможности посмотреть на кораллы и рыбок меня не удержало даже неумение плавать.

На островах чувствуешь себя, как минимум, героиней рекламы «Баунти», если бы не одно «но» — большое количество туристов. Предпочитающим уединение стоит отправиться на прогулку по островам, где встречаются вараны или птицы-носороги. Либо приехать сюда поплавать в индивидуальном порядке.

Ночная жизнь и «ледибои»

После того, как насладились культурной программой, поплавали и позагорали на пляжах, самое время открыть для себя ту часть Таиланда, о которой так много говорят, — мир развлечений и разврата.

Один из наших отелей находился в Патонге — самом оживленном туристическом районе Пхукета. Здесь огромное количество баров, ночных клубов и легендарная улица Bangla Road. Ничем не примечательная днем, после шести вечера она полностью преображается: уличные музыканты, «Пинг-понг шоу», карманники, драгдилеры и мяукающие голоса с хрипотцой. На Bangla Road не стоит брать детей, нужно быть аккуратнее с сомнительными предложениями и с «ледибоями», которые могут оказаться эмоционально нестабильными из-за гормональных нарушений.

Самую неоднозначную реакцию посетителей вызывает «Пинг-понг шоу», не имеющее ничего общего со спортом. Экскурсии туда не водят, однако шоу можно посетить и самостоятельно — зазывалы стоят на каждом шагу. Его участницы используют шарики для пинг-понга в качестве реквизита и обстреливают ими зрителей из интимной части тела. Артистки также могут стрелять дротиками, а с помощью трубки «выпить» или «выкурить» сигару. Планируя посещение «Пинг-понг шоу», нужно быть готовым к откровенным и не очень приятным зрелищам — некоторые из зрителей даже жалуются на падение либидо после их просмотра. Однако есть и те, кто искренне восхищается способностями артисток.

На Патонге также находится огромное количество массажных салонов, предлагающих массаж с «хеппи-эндом». Их легко узнать по привлекательным сотрудницам, сидящим у входа при полном макияже. На вывесках, как правило, указано smile massage. В обычных же салонах посетителя сначала спросят, что его беспокоит. А перед тем, как дотронуться до вашей головы, тайцы читают молитву и просят прощение у духа, который живет в ней.

В Таиланде есть возможность познакомиться с трансвеститами, не выходя за рамки приличия. Среди «ледибоев» — профессиональные актеры, выступления которых можно увидеть на «Шоу Саймон Кабаре».

Еще до начала представления артисты выходят на улицу, чтобы пофотографироваться с гостями за небольшие чаевые. Большинство участников шоу — мужчины и трансвеститы. Они выступают в стиле пародийного жанра, а в номерах отсутствуют какие-либо намеки на безнравственность. Представление похоже на костюмированный бал — удивительные наряды и красивые декорации, которые сменяются во время шоу, поэтому сюда смело можно идти с детьми.

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Дикие джунгли и «плод рая»

Стоит помнить, что в обычном, нетуристическом Таиланде нечасто можно встретить на улицах «ледибоя» или укротителя кобр. Зато, прогулявшись с утра по улочкам без туристов, можно увидеть несколько местных, едящих дуриан — самый противоречивый фрукт в мире. В нашей группе никто так и не решился попробовать его. Наиболее точное описание фрукта дают сами жители Азии — плод с запахом ада и вкусом рая. Дуриан запрещено проносить с собой в гостиницы, на борт самолета или в автобусы. Его экспортируют в сухом или консервированном виде.

В некоторых странах даже существуют штрафы для тех, кто захочет пронести дуриан в закрытое помещение. Запах фрукта похож на смесь чеснока, лука, испорченных яиц и сероводорода. Неопытные туристы могут спутать растущий на дереве дуриан с похожим на него джекфрутом. Однако первый просто распознать по серо-зеленому цвету и острым колючкам.

Познакомиться ближе с природой Пхукета можно, отправившись на сафари, в сплав на бамбуковых плотах или посетив национальный парк. Одной из любимых поездок туристов считается посещение слоновьих ферм. Здесь можно покататься на слонах или просто покормить животных и пообщаться с ними. В Таиланде слоны считаются священными животными, у каждого есть пенсия и медицинская страховка. Если на ферме или в хозяйстве рождается слон-альбинос, то его дарят королю страны — такое право закреплено законодательно. Сейчас у Махи Вачиралонгкорна 11 таких животных. Семье, передавшей во дворец слона-альбиноса, обеспечено пожизненное содержание, поэтому они считаются в народе символом невероятной удачи.

Ответственно заявляю, что одно из самых красивых мест на Пхукете — это рукотворное озеро Чао Лан, находящееся в заповеднике Као Сок. Здесь нет привычны