Почему пилот может совершить экстренную посадку

Самолет считается самым безопасным транспортным средством. И неслучайно, — более 100 тысяч авиалайнеров ежедневно благополучно доставляют людей из одной точки земли в другую. Но тем не менее никто не может гарантировать, что аварийной ситуации на борту не случится. Именно поэтому авиапассажирам нужно быть готовым к любой экстренной ситуации, из-за которой пилот решит совершить внеплановую посадку.

Конфликты на борту

Любые конфликтные ситуации во время полета, которые могут угрожать жизни и здоровью пассажиров, вынуждают пилота изменить маршрут. Как правило, ЧП происходит по вине нетрезвых пассажиров или людей с психическими отклонениями, болезнь которых обостряется в замкнутом пространстве. Иногда у людей случаются панические атаки, вследствие которых они не способны контролировать свое поведение.

Плохое самочувствие пассажира или пилота

Если одному из пассажиров требуется экстренная медицинская помощь или даже госпитализация, пилоту необходимо срочно принять решение. Или же он на свое усмотрение меняет маршрут, или же запрашивает разрешение о посадке.

Порой и сам командир воздушного судна может почувствовать недомогание. В этом случае управление самолета переходит ко второму пилоту.

Возгорание на борту

Как правило, пожар в самолете возникает из-за курения или неправильного обращения с огнем. Однако следует помнить, что главная опасность в такой чрезвычайной ситуации исходит от дыма, а не от огня. Во время пожара нужно во-первых, пригнуться к полу — в этой области дыма меньше, а во-вторых, дышать через хлопчатобумажную и по возможности влажную ткань. После посадки двигайтесь к ближайшему аварийному выходу и постарайтесь как можно быстрее покинуть самолет, так как существует опасность взрыва.