Почему в Питер стало опасно ездить

Сообщество профессиональных гидов-переводчиков и экскурсоводов северной столицы обратилось к руководству ГУВД города с просьбой усилить борьбу с карманниками. По словам представителей туриндустрии, инциденты с обворовыванием туристов в последнее время происходят все чаще и чаще. За последнее десятилетие преступники стали гораздо наглее и активнее, — заявляют питерские гиды.

В пример экскурсоводы приводят несколько случаев, произошедших в нынешнем туристическом сезоне. Так, в июле у Иоанновского моста у туриста из Германии украли дорогостоящий фотоаппарат. В конце августа на территории Петропавловской крепости у китайского гостя карманники смогли вытащить не только смартфон, но и четыре банковские карты, с одной из которых позднее было снято почти 13 000 долларов.

Особое возмущение гидов вызвал инцидент с туристом из Норвегии, который произошёл совсем недавно у храма Спаса-на-Крови. Ранним утром преступник попытался украсть личное имущество гостя, но был пойман с поличным и доставлен в отделение полиции. Однако уже на следующий день задержанного карманника вместе с подельниками вновь видели на улицах Санкт-Петербурга. В своем письме группа гидов попросила полицейских разобраться с этим случаем.

Чтобы обезопасить себя от карманников, специалисты дают несколько советов. Убирайте кошельки и смартфоны в труднодоступные карманы. Когда на улице вас кто-то толкает или якобы случайно задевает, проверяйте сразу все личные вещи. Не отвлекайтесь во время прогулок на ссорящихся или ругающихся людей. Возможно, это преступники, работающие вместе и пытающиеся отвлечь внимание людей.

Во время экскурсий держите свою сумку в поле зрения, а не за спиной. Не носите с собой все ваши деньги. И помните: чаще всего жертвами воров становятся нетрезвые туристы.