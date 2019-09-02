Лучшие кабаре Парижа, о которых не знают туристы

Лучшие кабаре Парижа, о которых не знает большинство туристов

Парижские кабаре — один из символов французской столицы. Бары, ночные клубы и прочие подобные заведения вы легко отыщете в любом городе мира. Но где еще, кроме Парижа, можно найти такой выбор потрясающих кабаре-шоу? Мулен Руж, Лидо. Пожалуй, о них знает любой обыватель, который даже ни разу не прогуливался по парижским улочкам. Но…

…в Париже существуют и другие кабаре, о которых многие любители путешествий и просто ценители прекрасного даже не подозревают. Знакомим вас с лучшими из них.

Немного о кабаре

Для начала несколько слов о кабаре в целом. Что такое Кабаре-Шоу в Париже? Сегодня к нему чего только не относят: стриптиз, бурлеск-шоу, драг-шоу, обнаженные шоу, шоу одного человека или сольного вокалиста. В столице Франции, на самом деле, осталось всего несколько французских кабаре «старого стиля». Но в любом из них всегда есть собственно сцена для шоу и сидящие за столами зрители, которые смотрят представление. Шоу традиционно сопровождается шампанским и ужином с лучшими французскими винами. Правда гостям предоставлен выбор. Насладиться феерией можно и без угощений, с бокалом шампанского. В любом случае, кабаре — это вечер развлечений и веселья с потрясающими танцевальными и вокальными шоу.

А теперь перейдем непосредственно к лучшим кабаре Парижа, о которых мы практически ничего не слышали, но именно они являются знаковыми для самих французов.

Le Paradis Latin

Адрес: 28 Rue du Cardinal Lemoine

Le Paradis Latin — это старейшее кабаре в Париже, основанное Наполеоном Бонапартом в 1802 году. Оно расположено в Латинском квартале, в 5-м округе Парижа. Когда-то это было очень популярное место встречи, которое посещали Дюма и Бальзак. Во время франко-прусской войны кабаре было разрушено в результате большого пожара, а позднее перестроено Густавом Эйфелем для Всемирной выставки в Париже. Как и Эйфелевой башне, новому Paradis Latin исполняется в 2019 году 130 лет. Le Paradis Latin — любимое кабаре местных жителей, вероятно, из-за отличного меню и доступных цен. Если вы хотите насладиться Парижем как настоящий житель города, Le Paradis Latin — лучшее кабаре-шоу в городе для вас. Самым популярным спектаклем в последние годы является L'Oiseau Paradis, созданный известным хореографом, танцором и талантливым режиссером Камелем Оуали. Стоит отметить, что представление является смесью современных танцевальных направлений и старых фаворитов кабаре, в том числе, разумеется, французского канкана.

Стоимость: от 45 евро

Le Crazy Horse в Париже — L'Art du Nude

Адрес: 2 Avenue George V

Le Crazy Horse Cabaret — самое сексуальное кабаре в Париже. Их бурлеск-шоу Totally Crazy — это ода женской красоте, сочетающая в себе эротизм и изысканность. Действительно, «Сумасшедшая лошадь» предлагает единственное шоу в кабаре, на котором можно увидеть полностью обнаженных танцовщиц. Из одежды на них лишь яркие огни и маленькие черные полоски. Девушки из Crazy Horse имеют идеальные параметры и практически идентичные фигуры. Totally Crazy — это стильное шоу-кабаре, где танцоры исполняют превосходные хореографические композиции, сочетающиеся с песнями и современными спецэффектами. Захватывающее представление объединяет три элемента — гламур, дерзость и наглость, а также лучшее из 65-летней истории кабаре в одном 90-минутном спектакле. Билеты на шоу обычно распродаются очень быстро, поэтому рекомендуем бронировать их заранее.

Стоимость: от 87 евро

Le Lapin Agile Paris

Адрес: 22 Rue des Saules

Le Lapin Agile, что в переводе с французского означает «Проворный кролик», расположено на одной из тихих улочек Монмартра и является одним из немногих традиционных парижских кабаре, до сих пор работающих в городе. Это «Кабаре де Пари» представляет собой небольшой деревенский дом, легко узнаваемый по рисунку кролика, выпрыгивающего из кастрюли. Le Lapin Agile в начале XIX века был центром богемного Монмартра, куда частенько заглядывали Пабло Пикассо и Модильяни. Сегодня это популярный вариант для тех, кто хочет увидеть подлинный кабаре и насладиться шоу без лазерных и световых спецэффектов. Стоит иметь в виду, что программа в Le Lapin Agile проходит на французском языке без перевода, но это только добавляет происходящему особый шарм.

Стоимость: от 20 евро

Le Zèbre de Belleville

Адрес: 63 Boulevard de Belleville

В одном из самых артистичных и шумных районов Парижа в здании бывшего кинотеатра вы найдете Le Zèbre de Belleville — цирк-кабаре, впервые открывший свои двери в 1945 году. Его главным шоу на сегодня является Cabaret Cirque Russe не только с элементами танца и песни, но и воздушной акробатики и магии. Если вы ищете парижское кабаре в более современном стиле, Zebre de Belleville — хороший выбор. Расположенная в центре ультра-урбанистического, многокультурного Бельвиля, «Зебра» (фасад здания украшен большим указателем с изображением одноименного животного) регулярно устраивает представления на стыке современного танца и циркового жанра. Это в корне отличает данное кабаре от большинства других. В определенные вечера Le Zèbre de Belleville превращается в ночной клуб. Помимо необычного шоу, посетителям придутся по душе довольно демократичные цены.

Стоимость: от 70 евро

La Nouvelle Eve

Адрес: 25 Rue Pierre Fontaine

Еще один выдающийся ветеран парижского кабаре, La Nouvelle Eve был первоначально открыт в 1898 году под названием Faintaisies Parisiennes. Нынешнее шоу Paris je t'aime задумано и впервые поставлено в 2010 году известными французскими хореографами. Большая часть представления посвящена художественному наследию города, особенно знаменитой певице Эдит Пиаф, чьи песни до сих пор являются гимнами парижского рабочего класса. Кроме того, зрителей шоу ожидает 12-минутный канкан и современная интерпретация танго La Vie en Rose.

Стоимость: от 49 евро

Бесспорно, посещение кабаре — один из самых популярных must see пунктов во время поездки в Париж. Однако многие думают, что эта сторона городской культуры воплощена лишь в самом, пожалуй, раскрученном «Муллен Руже». Но, вот видите, это не так. Надеемся, с нашей помощью вы откроете для себя большое разнообразие кабаре-шоу, при этом еще и сэкономив немного денег на утренний кофе со свежим круассаном.