5 странностей американцев, которые нам не понять

Ни для кого не новость, что в каждой стране есть свои традиции и правила поведения. Для одного народа будут казаться странными привычки другого и наоборот. Этим и интересна культура разных стран. Люди путешествуют для того, чтобы увидеть что-то новое, познакомиться с новыми людьми и, возможно, обменяться опытом. Но есть некоторые вещи, которые мы никогда не поймем. Чем странны американцы?

1. Улыбка и вежливость

«Дежурная» американская улыбка считается проявлением беспочвенной вежливости. Они улыбаются всем: продавцам, попутчикам и обычным людям, с кем встретятся глазами. Это не означает, что их улыбка натянута, просто это обычное для них поведение. Американцы не улыбаются через силу, они ведут себя очень искренне. Если случайно они кого-нибудь заденут или задержат, то будут долго извиняться. В России люди угрюмы, нередко хамоваты и грубы.

2. Прогулки

Пешие прогулки у американцев считаются чем-то непонятным. Люди все время куда-то спешат и стараются передвигаться как можно быстрее. Автомобили есть в каждой семье, а у некоторых их несколько. В супермаркет, кафе, на встречу. Всегда и везде они используют транспорт. Исключение составляют только те зоны, куда нельзя заехать на машине. Это является большой проблемой, ведь пешие прогулки полезны для здоровья.

3. Автомобильные номера

У каждого штата Америки есть свой шаблон автомобильных номеров. Он отличается не только названием, а и оформлением. Одни номера разноцветные, на других изображены хвойные деревья, на третьих просто написано название штата. На дорогах можно увидеть номера «I’m awesome», «Rock-n-Roll», «We love Max» или просто «California».

4. Демократия

Российская и американская демократия — это совсем разные вещи. Митинги, лозунги, позиция всех и каждого. Там можно показывать свое отношение ко всему и демонстрировать всем свое мнение, будь это сосед, парламент или сам президент. Люди высмеивают правительство, и их за это никто не наказывает. Все вопросы решаются через суд, даже самые незначительные.

5. Питание

Американцы привыкли есть в ресторанах быстрого питания. Фастфуд на завтрак, обед и ужин. У них не принято варить супы и компоты. Гораздо проще съесть жареную курицу и запить колой. Из-за этого много жителей Соединенных Штатов страдают от ожирения и сопутствующих проблем со здоровьем.