Факты о жизни в Швейцарии, известные только местным

11 фактов о жизни в Швейцарии, которые известны только местным

Швейцария уникальна по множеству причин: эта страна хранит военный нейтралитет и не входит ни в один из возможных альянсов, в ней производят отличные сыры, шоколад и часы, а экономика считается самой стабильной на планете. Согласно одному из мифов в Швейцарии считается моветоном, если человек не живет на проценты, которые он получает со своего вклада в солидном банке с историей в пару столетий.

1. Срок правления президента — всего 1 год

За последнее десятилетие страной успели поуправлять пополам мужчины и женщины. За год правления президент успевает сохранить стабильность как минимум — и этого считается вполне достаточной эффективностью работы гаранта Конституции.

2. Не поладите с соседями — не дадут гражданство

Получить заветный красный паспорт с белым крестом не так-то просто: для этого нужно легально прожить в стране как минимум 10 лет, исправно уплачивая налоги (одни из самых высоких в мире, кстати сказать, — но и социальные программы считаются одними из самых лояльных). Последние три года нужно прожить в одном городе, никуда не выезжая: экзамен на получение гражданства будет принимать чиновник из администрации муниципалитета. После собеседования обязательно лично опросят соседей претендента на гражданство — если кто-то из них пожалуется на то, что отношения по-соседски не складываются, экзамен нужно будет пересдать через год.

3. Швейцарские поезда ходят строго по расписанию

Расписание движения поездов сделано очень удобно — любому из жителей можно максимально быстро добраться из любой точки страны в место назначения при минимальном количестве пересадок.

Интервал движения — четыре раза в час круглосуточно. Автомобилями в Швейцарии не особо принято пользоваться — в том числе поэтому воздух страны славится своей чистотой и прозрачностью. Поездами пользуются представители всех возрастов и социального положения — например, нередко в вагоне можно встретить крупных бизнесменов или топ-представителей компаний с мировым именем.

4. Машина марки «Нива» популярна у фермеров

Этот автомобиль родом из СССР до сих пор очень популярен у фермеров, которые живут и работают в горах. Работники нивы и огорода вполне могут позволить себе джипы других марок, но «Нива» выигрывает в цене и в удобстве для переделки. Например, к ней можно приделать ковш для уборки снега зимой или щетку для подметания пыли летом. А еще, спилив крышу, получить своеобразный стильный кабриолет или машину для перевозки скота.

5. Мужчины являются военнообязанными до 55 лет и регулярно посещают сборы

Раз в год любой швейцарский мужчина моложе 55 лет обязан на три недели явиться на военные сборы. Учитывая, что страна не принимает участия ни в каких военных конфликтах, это строгое правило кажется вдвойне забавным. Новобранцы воспринимают это время скорее отпуском — сборы, кстати, оплачиваются работодателем.

6. Автоматы с молоком на улицах городов

Вместо сладких газированных напитков в уличных автоматах продается свежее натуральное молоко. Странно, но у местных жителей крайне редко диагностируют непереносимость лактозы, с которой сталкиваются множество горожан в других странах.

7. Магазины без продавцов с кассой в коробке

В маленьких альпийских деревушках и крупных селениях принято продавать свежие овощи с грядки. Все желающие просто выставляют плоды своего труда в стеклянную витрину и отправляются дальше, заниматься своими обычными делами. Тот, кто хочет купить овощей или фруктов, оставляет деньги в коробке, которая приспособлена под кассу.

8. Декретный отпуск для мужчин и женщин

Этот пункт наверняка разочарует многих мам: в Швейцарии декретный отпуск длится всего три месяца, после чего женщина должна вернуться на работу, а ребенком будет заниматься няня или (крайне редко) бабушка. Отпуск для молодого папы и того меньше — всего 20 дней. Но он является обязательным для всех пап.

9. Детей выгуливают на поводках

Для жителей горных районов (которых в стране много) существует одно незыблемое правило: дети на прогулке до определенного возраста должны быть на поводках. Об этом предупреждают многочисленные дорожные знаки, установленные в местах людных пешеходных троп. По слухам, эта мера предосторожности уже спасла не одну тысячу детских жизней.

10. Самый популярный подарок в любом возрасте — место на кладбище

Тут даже комментировать всерьез как-то неудобно. Всем понятно, где рано или поздно окажемся мы все, а места упокоения нужно планировать и оплачивать заранее. Получить в подарок решение такой сложной проблемы действительно удобно и приятно. И этим принято радовать друг друга.

11. Индийские фильмы в основном снимаются именно в Швейцарии

Этот факт кажется едва ли не самым забавным. Многие из душераздирающих индийских драм сняты именно среди мирных лугов Швейцарии. Болливуд нашел сонные альпийские пейзажи весьма фотогеничными еще полвека назад.

Какие из швейцарских законов кажутся вам самыми разумными или, напротив, глупыми?