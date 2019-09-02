5 вещей, которые никогда не стоит делать в самолете

Даже самые осмотрительные пассажиры совершают эти действия на борту самолета, не подозревая о том, к каким последствиям они могут привести.

Сидеть неподвижно в течение всего полета

Если человек довольно часто путешествует самолетом, он подвержен более высокому риску тромбоза глубоких вен. Вот почему людям с подобными проблемами необходимо надевать компрессионные чулки во время полета.

Нужно хотя бы раз в час позволять себя немного пройтись по самолету. Если же не хочется беспокоить попутчиков, меняйте позу в кресле и сгибайте ноги.

Носить контактные линзы

Из-за того, что воздух в салоне самолета крайне сухой, носить контактные линзы не рекомендуется, — это может вызвать раздражение глаз. Поэтому, отправляясь в дорогу, отдайте предпочтение очкам.

Выключать вентиляцию над сиденьем

Даже если вам стало холодно, лучше накинуть верхнюю одежду, чем выключать вентиляцию. Дело в том, что она избавляет воздух от болезнетворных микробов.

Есть пищу, упавшую на откидной столик

Если вам кажется, что столы-подносы регулярно дезинфицируют, то вы сильно заблуждаетесь. Согласно одному исследованию, на этой поверхности содержится 2 155 колониеобразующих единиц бактерий на квадратный дюйм. К слову, на кнопке смыва в туалете живет лишь 265 единиц.

Пить напитки со льдом

Если верить исследованию агентства по охране окружающей среды США, 15% водопроводной воды в самолетах заражено кишечной палочкой. Воду для питья, конечно, из под крана не наливают, а вот лед продолжают изготавливать из водопроводной воды.