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Стало известно, где летом отдохнуло больше всего россиян 

Рамблер 7 часов назад
Российский союз туриндустрии (РСТ) подсчитал, какое направление выездного туризма этим летом было самым популярным у российских граждан. Как выяснилось, на первом месте по популярности по-преждему Турция, куда за первое полугодие 2019 года успело слетать 2,649 миллиона наших сограждан, а на втором месте — Абхазия (1,852 млн). Впрочем, в РСТ не исключают, что во втором случае в статистику попали граждане Абхазии, имеющие российские паспорта. На третьем месте оказалась Финляндия, принявшая 1,644 миллиона туристов из Росссии, Казахстан (1,371 миллиона), Китай (1,077 миллиона), Украина (1,057 миллиона), Эстония (847 тысяч), Таиланд (654 тысячи), Грузия (630 тысяч) и Германия (628 тысяч). Подсчет проводился по новой методике, принятой с 2014 года, когда в статистику попадают любые перемещающиеся лица — т.е. все те, кто выезжает в другую страну не только как турист, но и просто по частному приглашению, на лечение, шопинг, с деловой или культурной целью.
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Новости путешествий , Видео , Российский союз туриндустрии
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