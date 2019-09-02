«Я научил их правильно пить и закусывать водку»

В 2012 году Тимофей «ультраслучайно» уехал из Волгограда в Чехию. С того момента выучил несколько языков, получил бесплатное высшее образование и устроился на таможню. В рамках цикла материалов о соотечественниках за границей «Лента.ру» публикует его рассказ о жизни в другой стране.

Перебрался в Чехию (мы называем ее Чешка) я ультраслучайно, причем правильнее даже сказать, что это меня туда увезли, а не я сам перебрался — спасибо отцу, дай бог ему здоровья. Опишу картину: Волгоград, 2012 год, евро по 40 рублей, бензин по 26, мне 16 лет, школьник, девственник, родители еще не развелись, но уже близки к этому.

Мы не из богатой семьи, но и не из бедной: мне давали по 50 рублей в день на маршрутку, айфона не было, жили в обычной панельке, периодически выбирались на море в Лазаревское — по нашим меркам это, наверное, средний класс, однако у многих моих друзей и Лазаревского в детстве не было. Короче, чтобы точно обрисовать, скажу, что у мамы с папой была возможность платить за мой универ, но не за московский, а за обычный региональный — например, за домашний ВолГУ.

Я отвратительно учился в школе, была даже двойка в четверти, поэтому на бесплатное отделение особо не рассчитывал. В то же время в меня верили и как минимум не считали умственно отсталым, так как с 16 лет я уже подрабатывал… как это сказать… блогером? Конечно, мне дико не хватало полтинника карманных в сутки, но я никогда не жаловался, так как в 17 устроился на Sports.ru, познакомился с Дудем и получал свои 15-25 тысяч в месяц, что для Волгограда вполне нормальная зарплата.

Родители тогда выбрались за границу — в Чехию. И пока там тусили, узнали у местных, что в Чехии — божечки мой! — бесплатное высшее образование. Вернувшись, они рассказали об этом, а я поднял отпавшую челюсть и ответил, что вообще-то учиться в Чехии мечтал с детства! В интернете мы нашли волгоградских посредников и прояснили тренд — отправлять детей на учебу в Чехию. Это дешево, потому что цены там не такие, как в Западной Европе, а язык учится как бы сам по себе — потому что славянский и очень похож на русский.

Но чтобы учиться в Чехии на бесплатном, надо говорить по-чешски. Оказалось, что для этого нужны языковые курсы, которые стоили под три тысячи евро за год. Далее была родительская беседа с вопросами типа «ты точно не облажаешься?» и «домой не будешь проситься?». На все я отвечал в стиле: «Да не облажаюсь, ну че вы». В итоге пришли к выводу, что платить за курсы и не платить за университет — это все равно выгоднее, чем обогащать репетиторов и надеяться на ЕГЭ ради бесплатного отделения, а если не получится — поступать на платное.

И определенно дешевле Москвы-Питера, куда я изначально мечтал поехать. Как существа рациональные, мы выбрали, на мой взгляд, самое выгодное вложение средств, ибо за четыре года, три штуки евро и содержание в первый год (по 15 тысяч рублей в месяц) я получил, евросоюзовское образование, знание чешского, польского, словацкого и чуть-чуть сербо-хорватского, много дешевых или бесплатных путешествий (стажировки от универа со стипендией), опыт жизни за границей, иностранных друзей и независимость от родителей.

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Душевный Волгоград

Языковая школа

В 2012 году мы обратились к волгоградским посредникам, забашляли им 15 тысяч рублей за помощь с визой, они показали пару языковых школ и говорят: «Выбирайте». Мы только потом поняли, что можно было им не платить, а визу собрать самостоятельно — это не такой тяжелый процесс. Выбрали в итоге школу PEC в городе Либерец. Не в Праге, потому что нас убедили, что там много туристов и все дороже (в том числе сама школа), и не в Брно, потому что хотя Брно далеко от Праги, цены там мало отличаются. А хотелось сэкономить.

Через год, уже на выпускном кораблике, я осознал, что школу нам подсунули левую и можно было заплатить минимум на тысячу евро меньше, если бы мы напрягли извилины и почитали отзывы в интернете. Чешские языковые школы часто впаривают русскоязычным ненужные услуги — например, мне предлагали подготовительные курсы по математике за 500 евро. Слава богу, отказался, потому что увидел позже, какой это развод — за 500 евро с человека нанимали 22-летнего студента-очкарика, который раз в неделю приходил в класс, да и то начиная с января, а не с сентября, когда все приехали на курсы (а нас было человек 50-60).

Подготовительные курсы по математике — это еще цветочки. Нас «нагревали» на страховку (продавали дороже, чем стоила в реальности), за встречу в аэропорту просили 100 евро, хотя обычное такси обошлось бы в 10-15 евро, даже за общагу мы ежемесячно платили больше, чем простые студенты вузов. В общем, язык-то я выучил, в университет поступил, но мог сделать это за гораздо меньшие деньги. Если бы не был таким тормозом.

Университет

На второй год я поступил в вуз и прожил лучшие три года в жизни (бакалавриат тут длится три года), потому что выучил другие иностранные языки, побывал в двадцати странах и на стажировках в Кыргызстане, Польше и в МГИМО , где мне еще и стипендию платили. В том же МГИМО я получил 15 тысяч крон стипендии в месяц (примерно 45 тысяч рублей), в Кыргызстане — 20 тысяч крон.

Все это время, учась в вузе, каждые два месяца я также получал стипендию, а еще подрабатывал — от развоза пиццы до съемок в сериалах — и совершал ошибки. Много ошибок.

Как-то раз захотелось машину. Первый курс, первая сессия. Скопил, по-моему, 25 тысяч крон и взял четвертый Golf 1998 года. Проездил на нем полгода и еле-еле продал. Обманули меня чехи — машина доживала свои деньки, а я и не понял при просмотре.

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Помню еще, как снял дешевую квартиру в центре города. Это после второго курса уже: скроллю сайты, смотрю — двушка в центре Пльзени (город на западе республики, где я учился) за — не поверите! — 15 тысяч рублей в месяц. Нашел быстренько кореша, въехали мы с ним по этим комнатам и как бы разделили платеж. И первые три-четыре месяца реально перечисляли по семь тысяч. Пока не наступила зима. Стало холодно, а в квартире и отопление, и бойлер, и все остальное на электроэнергии, причем по ужасным тарифам, о которых нас, разумеется, не предупредили. В итоге следующие полгода мы платили штраф за потраченную энергию (около 40 тысяч крон), благо нам разрешили в рассрочку. Впрочем, ключевое тут другое — платили штраф мы сами и без участия родителей. Просто экономили, ходили на подработки и выплачивали ежемесячно какую-то сумму.

Так что не думайте, что на Западе попадете в рай. Обдурить вас могут везде, особенно, наши любимые соотечественники. Как там в «Брате-2» было? «Мы, русские, своих не бросаем».

Учеба — без проблем. Если интересоваться тем, что изучаешь, ходить на лекции и не тянуть с домашними заданиями, все получится. Уверяю. Преподы кайфовали, когда я им объяснял взаимоотношения Китая и США на чешском с русским акцентом. Одногруппников я научил, как правильно пить и закусывать водку (особенно важно — чем). Учились мы, кстати, на международных отношениях, так что интернациональные компании были, скажем так, нашим базисом. Можно выучить любой язык — были не только соседи-славяне, но еще и немцы, итальянцы, испанцы, китайцы. Кто хотел, тот тренировал язык и теперь говорит на пяти-шести.

Работа — без проблем. Я успевал писать тексты на Sports.ru и Eurosport, имея еще четыре постоянные подработки. Так что денег, как правило, хватало. Студентом в Чехии в принципе быть приятно: за общагу платишь пять-шесть тысяч рублей, проездной на месяц — 350 рублей, обеды в столовке — от 80 до 100 рублей за полный комплект с первым, вторым, салатом и напитком. Было время, когда занимал тысячу рублей у друзей, потому что нечего есть — но какие студенты с таким не сталкивались?

Чешская специфика

Сначала я не понимал, почему в Европе так много инвалидов, а в России — нет. Они действительно повсюду — там даун, здесь аутист, тут колясочник. Думал, дело в том, что в Европе люди старые, рожают после 35, и только потом осознал: это потому, что здесь для инвалидов созданы комфортные условия. Ветеран войны без ног может закатиться в трамвай, потому что трамваи в Чехии новые и со специальными пандусами. Тротуары, подъезды, магазины — тоже. А в России инвалиды часто не имеют возможности выйти на улицу.

То же самое с бомжами: в Чехии невероятно много бомжей, потому что менты их не мутузят дубинками за сон на лавочке где-нибудь у центральной площади. А в России их прогоняют, потому русские бомжи сидят во дворах и спят под мостами.

Натурализм чехов — отдельная история. Тут считается нормальным справить нужду в любом месте — хоть в парке, хоть на церковь. Едешь в трамвае мимо остановки и видишь странноватую женщину, которая мочится в канализационный люк у всех на глазах, при этом всем вокруг плевать. Вот этого мне не понять.

Уже приехав сюда, узнал, что немцы и голландцы ездят в Прагу за дешевыми развлечениями: пиво тут дешевле воды (20-30 рублей за бутылку), крепкий алкоголь — тоже, бордели разрешены, марихуана декриминализована, а про порноиндустрию я вообще молчу. Прага — рай.

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Это, конечно, не значит, что кругом наркоманы и все ходят по проституткам — даже наоборот. Большинство чехов, на мой взгляд, помешаны на спортивном образе жизни: бегают по утрам, посещают спортзалы, гуляют в парках с собаками и постоянно пьют минеральную воду. И все же студентам из бывшего СССР я каждый раз говорю: с пивом, травкой и соблазнами будьте поосторожнее. Предупрежден — значит вооружен.

Диплом

Помимо диплома государства ЕС , который признают во всем мире (ну почти), нескольких иностранных языков, впечатлений от путешествий и вот этого всего, я получил финансовую независимость. Она могла случиться и раньше, потому что мне повезло устроиться на такую крутую работу рано. Но так везет далеко не всем, поэтому в России не всякий может быть независим от родительских денег уже к 18-19 годам.

А вот чех — легко. Дело в том, что на студенческих подработках в Чехии платят в три-четыре раза больше, чем в России или Украине, при этом цены в Чехии практически идентичны нашим. Когда я рассказываю про это, большинство мне не верит, но для особо умных у меня один совет: гляньте чешские цены в Google и убедитесь сами, чуваки. Конечно, что-то здесь дороже, что-то дешевле. Однозначно дороже бензин, сигареты, сотовая связь и такси, зато дешевле фрукты и овощи, мясо, уличная еда и пиво. Даже пиццу заказать — совсем не то, что дома. До 17 лет я жил в мире, где пиццу заказывают либо мажоры, либо по праздникам — потому что дорого. А в Чехии это обычное явление — потому что дешево.

Окончив университет по специальности «международные отношения», я, как любой уважающий себя гуманитарий, не нашел работу по направлению. Грустно, но таковы реалии: людей без гражданства ЕС не берут на стажировки в институты Евросоюза. Но я не особо унываю, потому что нашел другую работу в чешской таможне, а в свободное время подрабатываю писаниной и веду блог о миграции в Чехию.