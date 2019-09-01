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Чем грозит некорректное использование шенгенских виз 

Аргументы Недели 12 часов назад
Чем грозит некорректное использование шенгенских виз
Фото: Аргументы Недели
Около 17 процентов путешественников, получив шенгенскую визу, не въезжают в государство, которое выдало данный документ. Специалисты изучили вопрос и рассказали, чем могут грозить подобные действия.
Согласно последней информации, с декабря текущего года в силу вступят поправки к Визовому кодексу Евросоюза, согласно которым корректному использованию визы будет уделяться большое внимание. Турист будет обязан въехать именно в ту страну, которая выдала визу. Если гражданин не выполнит данное условие, то в следующий раз ему может быть отказано в выдаче "шенгена".
Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на сервис OneTwoTrip, раньше это условие также действовало, но не соблюдалось слишком строго. Предполагается, что ужесточение правил приведет к более равномерному спросу на визы.
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Новости путешествий , ЕС
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