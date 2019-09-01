Сколько стоит путешествие в Канны

Отдохнуть в Каннах — на одном из самых известных французских курортов — стоит обязательно. Это не только «Аллея звезд», но и потрясающие пляжи Лазурного берега, передает «МИР 24». Во сколько обойдется такая поездка?

Когда-то Канны были скромной рыбацкой деревушкой. Сегодня фешенебельный город Средиземноморья обрадует как любителей роскоши, так и ценителей культуры. Первым делом стоит прогуляться по набережной Круазетт, она растянулась на три километра. Здесь легко можно встретить, например, голливудских звезд: Николь Кидман или Брюса Уиллиса

Сойдя с набережной, попадаем на песчаные пляжи. Здесь открывается вид на Леринские острова. На острове Святой Маргариты в Форте Рояль, например, томился загадочный человек в Железной маске. Там же работает сейчас Музей моря. Поездка на остров обойдется в 14 евро или тысячу рублей. За вход в бывшую тюрьму и музей заплатите еще 4 евро, итого — 300 рублей.

Ловите лайфхак: можно купить в туристическом офисе Дворца фестивалей единый билет. За 10 евро или 740 рублей вы сможете посетить пять разных музеев Канн. Ну, и невозможно побывать в Каннах и не сфотографироваться на красной дорожке Дворца фестивалей. Туристам даже разрешают попасть внутрь. Здесь проводят временные выставки и различные шоу. Например, билет на спектакль театра Круазетт стоит 700 рублей.

Еще одно обязательное место для прогулок — квартал Сюке. С 22-метровой башни открывается потрясающий вид на город, а в замке XII века хранится коллекция музыкальных инструментов со всего мира. Еще одна точка — рай для гурманов — рынок Форвиль. Здесь найдете местную рыбу и недорогие сезонные продукты.

Итак, во сколько обойдется путешествие в Канны на ближайшие выходные 7-8 сентября? Добираться придется с пересадкой: летим до Ниццы за 12 тысяч рублей, затем пересаживаемся на такси, автобус или поезд. По железной дороге доберетесь за полчаса за 450 рублей, такой же путь обратно. На дорогу туда-обратно потратите 25 тысяч рублей.

Чтобы почувствовать себя звездой в Каннах, достаточно заселиться в отель на набережной. В тот, где до этого ночевали Антонио Бандерас Сильвестр Сталлоне и Джейсон Стэтхем. Стандартный номер будет стоить 26 тысяч рублей за ночь, а номер с видом на море из фильма Альфреда Хичкока «Поймать вора» — 250 тысяч. Если бюджет ограничен, можно найти отель и за 4 тысячи за ночь.

А теперь посмотрим, сколько придется потратить на отдых, если лететь в Канны в ноябре: перелет 9-10 ноября будет стоить 20 тысяч рублей, а номер в звездном отеле уже 14 тысяч за ночь. В обычном отеле сутки обойдутся в три тысячи рублей. Очевидно, если позаботиться об отдыхе в Каннах заранее, можно прилично сэкономить.