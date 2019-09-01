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Туристам запретили купаться с дельфинами 

РИА Новости + ещё 3 16 часов назад
Туристам запретили купаться с дельфинами
Фото: РИА Новости
Правительство Новой Зеландии запретило туристам купаться с дельфинами-афалинами в Заливе Островов, так как исследования показывают, что чрезмерный контакт с человеком ведет к снижению численности животных, сообщает Lonely Planet.
Запрет касается деятельности туроператоров, которые организуют популярные экскурсии с купанием с дельфинами в Заливе Островов. Согласно исследованию новозеландского департамента охраны природы (DOC), посетители слишком много времени проводят с афалинами, что мешает естественному ритму жизни животных и ведет к сокращению их численности.
Эксперты отмечают, что из-за постоянного контакта с людьми дельфины тратят меньше времени на поиск пищи, кормление своих детенышей и сон. Также они заявляют, что контролировать дельфинов и ограничивать время их общения с туристами трудно, — афалины сами подплывают к лодкам и охотно идут на контакт.
В Новой Зеландии афалин классифицируют как вид, находящихся под угрозой исчезновения. Согласно исследованиям, с 1999 года число возвращающихся в залив дельфинов сократилась более, чем в два раза. Кроме этого, в Заливе Островов смертность детенышей дельфинов составляет 75%.
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