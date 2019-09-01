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Финляндия усложнила получение визы для россиян 

News.ru + ещё 13 14 часов назад
Финляндия усложнила получение визы для россиян
Фото: News.ru
Власти Финляндии с 1 сентября ужесточили требования для предоставления россиянам «Шенгена».
Теперь граждане РФ должны, при подаче заявления на въезд, предоставить пакет документов, соответствующий требованиям Евросоюза. В частности, подтверждать свои финансовые возможности, позволяющие путешествовать, придётся наличием проездных билетов, оплаченных бронирований и так далее. Полный перечень требований размещён на сайте МИД Финляндии.
Как писал News.ru ранее, Соединённые Штаты планируют прекратить пускать россиян на Гуам и Северные Марианские острова без виз. Раньше гражданин РФ мог посетить эти территории без дополнительных документов при поездке короче 45 дней и соответствии определённым критериям
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Новости путешествий , ЕС
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