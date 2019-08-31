5 свежих альтернатив популярным курортам

5 тихих туристических «гаваней» в тени шумных городов

Все больше городов и достопримечательностей на государственном уровне ограничивают количество посетителей. Связано это с туристическим бумом последнего десятилетия: сейчас путешествия стали доступнее.

И хотя туризм — мощный драйвер экономики, и зачастую основная статья дохода населения, в некоторых местах просто не хватает ресурсов и инфраструктуры для поддержки такого наплыва путешественников.

Страдают не только маленькие городки и острова, но и крупные города, и столицы, в которых мэрией уже воплощаются стратегии по снижению привлекательности для туристов. Да и самим путешественникам вряд ли нравятся длинные очереди и множество карманников, что характерно для известных туристических направлений.

Конечно, избегать посещения популярных мест — это не выход. Они популярны потому, что уникальны и на них хочется посмотреть вживую. Лучшим выходом будет грамотное планирование путешествия, чтобы избежать чрезмерно людных мест. Если ваш отпуск приходится на высокий туристический сезон, можно рассмотреть альтернативные варианты.

Едем вместо Венеции в Любляну кататься по каналам

В столице Словении тоже можно устроить романтическую прогулку по каналам. Полюбоваться на архитектуру Старого Города, на каменистые откосы и изящные мостики. И здесь гораздо меньше людей.

В Венецию можно съездить поздней осенью — в это время меньше всего туристов.

Едем вместо Барселоны в Валенсию

Валенсия незаслуженно обделена вниманием туристов, однако этот испанский город архитектурно схож с Барселоной. Те же готические храмовые постройки и знаменитые рынки со свежими фермерскими продуктами, по которым можно гулять и наслаждаться атмосферой домашнего праздника.

В Барселону можно съездить поздней осенью или весной.

Едем в Эль-Джем в Тунисе вместо Рима смотреть амфитеатр

Амфитеатр Гордиана в Эль-Джеме очень похож на римский Колизей, потому что был спроектирован по его образу и подобию. По тунисскому аналогу можно неспешно прогуляться, без очередей попасть внутрь. И здесь очень мало туристов.

Кстати, тунисский амфитеатр гораздо лучше сохранился, и сейчас является самым знаменитым «дублером» римского Колизея, снимаясь за него в кино. Здесь создавался фильм «Гладиатор».

В Рим можно съездить в марте-апреле и в осенние месяцы.

Лежим на пляже в Вунгтау во Вьетнаме вместо Пхукета в Тайланде

Пхукет, один из самых популярных курортов Тайланда, очень шумное и многолюдное место. Вунгтау же расположен вдали от туристических троп, поэтому лучше подходит для отдыха от суеты и спешки больших городов, а в будни пляжи совсем пустые.

Приятный бонус: Вунгтау значительно дешевле Пхукета.

Теоретически, на Пхукет можно ехать в низкий сезон — с мая по октябрь. Туристов будет значительно меньше, но и море будет не таким спокойным, и солнечных дней меньше. Лучше избегать поездок в сезон муссонов (май, сентябрь, октябрь).

Летим на Маньпупунер в России вместо Стоунхенджа

Маньпупунер — это мегалиты в республике Коми, находящиеся в Печоро-Илычском заповеднике на горе Мань-Пупу-нёр. Шесть гигантских каменных столбов высотой от 30 до 40 метров играют особую роль в мансийских преданиях и легендах. Однако эти мистические сооружения дело рук природы — они образовались путем выветривания старых Уральских гор.

Особенно впечатляющим станет ваше путешествие, если вы подлетите к мегалитам на вертолете.

А Стоунхендж можно посетить в конце осени или зимой.