Хостелам написали новые правила

Шум, грязь и нескончаемый поток беспокойных гостей. Москвичи устали от постоянного соседства с хостелами, рассказывают в Мосгордуме . Именно депутаты московского парламента инициировали обсуждение этой проблемы на федеральном уровне.

За три года в управление Роспотребнадзора по Москве поступило более 800 жалоб на хостелы (статистика приведена на 7 марта этого года). По данным столичного управления службы, 80% хостелов располагаются в жилых домах.

На вид это обычная квартира, но внутри нет ничего из привычных атрибутов. Все пространство комнаты плотно заставлено двухъярусными кроватями. На площади примерно в 35 квадратных метров живут двенадцать граждан Кубы. Полицейские листают паспорта постояльцев и вызывают хозяина квартиры для дачи объяснений. Наряд приехал разбираться с нелегальной гостиницей после жалобы жильцов. Обитатели хостела все время шумели, ругались, мусорили и ходили в туалет прямо в клумбы возле подъезда. Терпению соседей настал предел.

Жалобы на такие мини-гостиницы в последнее время шли потоком во все инстанции. Много поступало их и в Мосгордуму. Однако до последнего времени закон прямо не запрещал собственникам квартир использовать их по своему усмотрению. Этим пробелом в законе пользовались предприимчивые граждане, которые селили в своих «однушках» по 12-15 человек.

Естественно, это приносило массу неудобств другим жителям дома. Приезжающие на несколько дней гости нередко ведут себя неподобающим образом: мусорят и курят в подъездах, ругаются с жильцами, шумят по ночам. Возрастает нагрузка и на коммунальные службы: убираться в местах общего пользования приходится куда чаще. Хозяева квартир-ночлежек, как правило, игнорировали жалобы жильцов. Да и невозможно уследить за каждым постояльцем.

Московский парламент в числе первых инициировал обсуждение вопроса, призвав решить проблему. После этого законодательная инициатива перешла к депутатам Государственной Думы . Дело в том, что для создания новых правил работы хостелов потребовалось внести поправки в Жилищный кодекс — а это можно сделать только на федеральном уровне. В апреле законопроект был принят Госдумой.

С 1 октября этого года собственники квартир могут устраивать в них гостиницу только в случае, если перевели свое помещение в категорию «нежилого». В принципе, это можно сделать, но с соблюдением ряда условий. Гостиница может располагаться только на первом этаже (или выше первого, если снизу находится нежилое помещение).

Помещение должно полностью соответствовать правилам, установленным для гостиниц. Это значит, что у него должен быть отдельный вход, звукоизоляция, пожарная сигнализация. Хозяева, которые не смогут выполнить эти требования, должны будут закрыть хостелы 1 октября этого года и использовать квартиру по назначению, то есть для проживания или для долгосрочной сдачи в аренду.