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Пассажирский самолет летел по России с неисправностью на борту 

Lenta.ru 12 часов назад
Пассажирский самолет летел с неисправностью
Фото: РИА Новости
Пассажирский аэробус А-320 российской авиакомпании «Сибирь», летевший из Владивостока в Южно-Сахалинск, имел технические неисправности во время полета. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС в субботу, 31 августа.
По словам командира воздушного судна, за 12 минут до приземления, в 9:37 по местному времени, команде удалось починить вышедшее из строя радионавигационное оборудование и завершить посадку в штатном режиме.
На борту лайнера находились 149 человек, в том числе шесть членов экипажа. За медицинской помощью никто не обращался.
30 августа сообщалось, что самолет «Уральских авиалиний» Airbus 321, летевший из Санкт-Петербурга в Худжанд (Таджикистан), совершил экстренную посадку из-за столкновения с птицами. На борту самолета находились 193 пассажира и четыре члена экипажа. Пострадавших нет.
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Новости путешествий , АК S7 , Уральские авиалинии
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