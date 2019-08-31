Пассажирский самолет летел с неисправностью

Пассажирский самолет летел по России с неисправностью на борту

Пассажирский аэробус А-320 российской авиакомпании «Сибирь» , летевший из Владивостока в Южно-Сахалинск, имел технические неисправности во время полета. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС в субботу, 31 августа.

По словам командира воздушного судна, за 12 минут до приземления, в 9:37 по местному времени, команде удалось починить вышедшее из строя радионавигационное оборудование и завершить посадку в штатном режиме.

На борту лайнера находились 149 человек, в том числе шесть членов экипажа. За медицинской помощью никто не обращался.