В Москве задержано и отменено более 100 рейсов

Сегодня, 31 августа, в столичных аэропортах отменили и задержали 126 рейсов. Это следует из данных табло авиаузлов. В частности, в Шереметьево задержано около 70 рейсов, во Внуково 32, в Домодедово — 38 задержаны и 11 отменены.

По данным аэропортов, причиной задержек стал сильный туман — ограничение видимости доходит до 300–800 метров. Среди задержанных вылетов немало курортных направлений — Симферополь, Анапа, Ларнака. Тиват, Малага, Анталья (задержка 3,5 часа).

На момент написания новости туман начал спадать, однако почти все рейсы по-прежнему отправляются из Москвы с задержками как минимум в 1-2 часа.