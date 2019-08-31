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В Москве задержано и отменено более 100 рейсов 

TourDom + ещё 12 14 часов назад
В Москве задержано и отменено более 100 рейсов
Фото: tourdom.ru
Сегодня, 31 августа, в столичных аэропортах отменили и задержали 126 рейсов. Это следует из данных табло авиаузлов. В частности, в Шереметьево задержано около 70 рейсов, во Внуково 32, в Домодедово — 38 задержаны и 11 отменены.
По данным аэропортов, причиной задержек стал сильный туман — ограничение видимости доходит до 300–800 метров. Среди задержанных вылетов немало курортных направлений — Симферополь, Анапа, Ларнака. Тиват, Малага, Анталья (задержка 3,5 часа).
На момент написания новости туман начал спадать, однако почти все рейсы по-прежнему отправляются из Москвы с задержками как минимум в 1-2 часа.
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Новости путешествий , Международный аэропорт Внуково , Аэропорт Шереметьево
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