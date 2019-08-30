Какие страны «украли» туристов у Турции?

Московские турфирмы назвали наиболее популярные туристические направления.

По итогам летнего сезона подтвердилось охлаждение интереса к турецким курортам, которое прогнозировалось еще на этапе раннего бронирования. Расклад по всем востребованным у туристов странам — в рейтинге популярности туристических направлений, подготовленном медиахолдингом «БАНКО» на основании опроса топ-менеджеров 503 туркомпаний Москвы и Московской области.

Лидеры на спаде

Турция остается фаворитом топ-листа стран для летнего отдыха. По итогам высокого сезона — 2019 она получила больше всех предпочтений от столичных турфирм — 25,8%. Однако завышенные ценовые аппетиты отельеров стоили направлению потери почти 5% рейтинговых очков от его прошлогоднего показателя. Многие туристы оказались не готовы платить за туры на 20–30% больше — именно на столько повысили стартовые расценки гостиницы. Уже в ходе лета отели пошли на ценовые уступки туроператорам. Спецпредложения отчасти помогли стимулировать спрос, но воспользоваться ими могли лишь покупатели горящих туров.

Немногим меньшие рейтинговые потери, чем Турция, понес серебряный призер топ-листа — Греция. Ее котировка снизилась на 4,2%. Понеся потери в демпинговых сражениях прошлых лет, туроператоры умерили амбиции. Полетные программы изначально спланировали в меньших объемах, чем годом ранее. Спрос и предложение оказались более-менее сбалансированы. Конечно, периодически можно было купить туры по стоимости авиаперевозки — за 30 тыс. руб. на двоих, например, на Родос, реже — на Крит, но привычных по прошлым годам «туров за 100 €» не было. Ценовая доступность направления всегда отражается на его популярности, вероятно, поэтому столичная туррозница и дала Греции меньше рейтинговых очков. Зато туроператоры должны быть довольны финансовыми результатами сезона.

Прошлогодний бронзовый финалист топ-листа, Кипр, также утратил 3,5% предпочтений и сместился на пятое место. Причину эксперты видят в относительной дороговизне туров. Авиакомпании подняли тарифы на авиаперелеты на 30% по сравнению с прошлым летом — больше чем по другим направлениям. Средняя стоимость авиабилетов превысила 18 тыс. руб., что и отразилось на цене турпакетов. Кипр редко фигурировал в сводках спецпредложений, отдых в хороших «четверках» обходился в 80–100 тыс. руб. на двоих, и это — с питанием «завтраки». На альтернативных направлениях за ту же сумму можно было претендовать на сервис «Всё включено».

Движение вверх

Теперь — о странах, улучшивших свои рейтинговые позиции.

На 2,1% больше предпочтений, чем прошлым летом, получила от московских туркомпаний Испания. Это позволило ей подняться на третье место топ-листа. Росту популярности направления способствовали выгодные цены на туры. Так, отдохнуть в июне неделю на курорте Коста-Брава было реально от 34 тыс. руб. на двоих, тогда как в том же месяце годом ранее поездка обходилась на 10 тыс. руб. дороже. Свой вклад в снижение стоимости турпакетов внесли авиаперевозчики. Острая конкуренция на маршруте Москва — Барселона вынуждала их предлагать хорошие тарифы на перелеты.

Еще больше, чем Испания, прибавила в рейтинге Италия (+2,4%). Индивидуальная котировка направления выросла более чем вдвое — с прошлогодних 4 до 6,4%. Итальянский турофис удивил небывалой маркетинговой активностью уже в преддверии сезона. На весенней турвыставке MITT его стенд оказался едва ли ни самым масштабным. А туроператоры направления предлагали туры не только на давно известные курорты, но и смело осваивали новые регионы. Например, поставили полетные программы в Калабрию.

Завершим обзор странами, не присутствовавшими в прошлогоднем итоговом рейтинге, но отметившимися в прогнозной таблице на лето-2019. Место в нижней части топ-листа нашлось Франции, у неё 1,4% предпочтений московской туристической розницы. Эксперты еще в мае отмечали рост продаж авиабилетов в эту страну на летние месяцы — до 15%. А туры в Ниццу предлагались от 30 тыс. руб. с человека — достаточно бюджетно для Лазурного берега. Также на предпоследней позиции рейтинга с 1,2% расположилась Доминикана. Очевидно, столичные турфирмы оценили усилия туроператоров, уже не первый год сохраняющих летом полетные программы в Пунта-Кану и развивающих направление как круглогодичное.

Правила счета

Напомним о методике подготовки рейтинга. В период с 12 по 23 августа профессиональные интервьюеры «БАНКО» провели телефонный опрос 503 топ-менеджеров турфирм столичного региона. Им предлагалось ответить на вопрос: «По каким направлениям туризма вы активно работали в сезоне лето-2019?» Просуммировав ответы и сгруппировав их по числу упоминаний той или иной страны, был составлен итоговый рейтинг популярности туристических направлений.

Рейтинг популярности направлений туризма (итог сезона лето-2019)

tourdom

В таблице представлен рейтинг популярности направлений, подготовленный Службой «БАНКО» в качестве итога сезона лето-2019. Он приводится в сравнении с аналогичными исследованиями, сделанными по итогам сезона лето-2018. Все данные получены в ходе опроса топ-менеджеров более 500 турфирм Москвы и области. Репрезентативные выборки составлены на основе базы данных Службы «БАНКО».