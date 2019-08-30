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Какие места в самолете — самые грязные 

TURIZM.RU + ещё 1 30 августа 2019
Какие места в самолете — самые грязные
Фото: TURIZM.RU
Жительница Британии решила не доверять многочисленным исследованиям ученых и попыталась сама определить, на каком месте в салоне самолета больше всего грязи. С помощью спиртовой салфетки она в течение нескольких секунд протирала подголовники каждого кресла в ряду.
Оказалось, что чем ближе место к окну, тем салфетка грязнее. Самым чистым пассажирка назвала место возле прохода. Это связано с тем, что оно убирается чаще, чем остальные, так как дотянутся до него проще, — резюмирует британка. Весь эксперимент был снят на видео и выложен в социальные сети. О том, на борту какой авиакомпании он проходил, не сообщается.
Подголовник кресла был назван самым грязным местом в самолете в ходе исследования компании Marketplace, проверившей порядка двадцати рейсов по маршруту Оттава — Монреаль. Специалисты попытались выяснить, в каких уголках самолета пассажир сталкивается с самым большим количеством микробов и бактерий. В заключении микробиологов говорится, что в зоне подголовников были обнаружены высокие количественные показатели бактерий, дрожжей и плесени, которые могут стать причиной серьезной инфекции.
Особое удивление ученых вызвало то, что на подголовниках обнаружен тип бактерий, встречающийся в кишечнике человека и животных. Не менее грязным оказались карманы сидений. Это место также угрожает человеку серьезным пищевым отравлением и инфекцией. Борцы за чистоту из Marketplace подчеркнули, что подголовники и карманы кресел грязнее, чем ремни безопасности, столики и держатели туалетной бумаги в уборной.
Аналогичное исследование проводилось и на рейсах нескольких американских компаний, а также в трех крупных аэропортах США. Самым грязным местом на самолете признана кнопка смыва в туалете. Далее в списке самых грязных зон идут откидной столик пассажирского сиденья и пряжка ремня на пассажирском месте. В аэропортах самыми грязными местами названы экраны терминалов для регистрации, подлокотники сидений в залах ожидания и кнопки фонтанчиков для воды.
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