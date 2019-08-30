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19-летняя россиянка впала в кому на отдыхе в Турции 

Рамблер 30 августа 2019
Юная россиянка впала в кому на отдыхе в Турции
Фото: depositphotos.com
Девушка из Москвы захлебнулась в бассейне парка развлечений в Аланье и впала в кому.
Туристка плавала в маске с экзотическими рыбами и начала захлебываться. Мать девушки не сразу заметила, что произошло, а когда пострадавшую достали из бассейна, она уже была без сознания.
Спасатели парка не смогли оказать россиянке первую помощь, через 15 минут ее увезли в больницу на скорой. Сейчас девушка находится в коме, ее состояние оценивают как критическое.
Помимо этого стало известно, что все видеозаписи с камер наблюдения парка в тот день были удалены. Теперь близкие девушки пытаются найти очевидцев, которые снимали видео в момент происшествия.
Пострадавшую уже перевезли из Турции в Россию, сейчас она в реанимации.
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