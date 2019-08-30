Опасности, которые поджидают туристов на пляже

Во время долгожданного отпуска не хочется оказаться в неприятной ситуации. На самом деле, на пляже вас подстерегает больше опасностей, чем вы думаете.

Тепловой удар

Человеческое тело устроено так, что охлаждает само себя через пот. Однако в жарких странах эта система может дать сбой благодаря тепловому удару. В этот момент температура резко повышается на 10-15 градусов, и это может быть очень опасно для организма. Больше всего тепловому удару подвержены люди младше четырех и старше 65, а также те, кто страдает ожирением, болезнями сердца и злоупотребляет алкоголем.

Цветение водорослей

Если вы думаете, что в цветущей воде безопасно купаться, то вы ошибаетесь. Когда водоросли начинают цвести сильнее, чем обычно, они выделяют токсины, от которых гибнут маленькие рыбы. Их разложение и последующие процессы могут сильно повлиять на человека, который купается в воде. А токсины от водорослей вызывают раздражение на коже и в глазах. Если все все-таки решите искупаться, после моря ополосните тело пресной водой.

Отбойное течение

Оно может начаться не только в море, но и даже в небольшом озере. Их скорость может достигать 2 м/с. Обычно вода в этих местах темнее, но на глаз их сложно распознать. В этом и есть их главная опасность. Если вы плаваете и чувствуете, что вас тянет в море, не нужно плыть к берегу, безопаснее будет продолжить движение вдоль него пока не почувствуете, что течение ослабело.

Медузы

Всего известно 2000 видов медуз, но опасны из них только 70. В некоторых случаях можно отделаться только ожогом, но другие могут парализовать и даже убить. Ни в коем случае не трогайте медуз, даже, если их вынесло на берег. А, если вы все-таки обожглись, покиньте воду, удалите посторонним предметом остатки медузы и обратитесь к врачу.