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Какие кресла в самолете самые грязные 

Рамблер 4 часа назад
На видео, которое опубликовала в Сети любительница полётов, наглядно показано, какие кресла в салоне самолёта самые грязные. Девушка протирала подголовники спиртовой салфеткой и сравнивала степень загрязнённости салфетки. В результате выяснилось, что самые грязные подголовники и у кресел возле иллюминаторов, а самые чистые — у кресел возле прохода. Это вполне объяснимо: кресла возле прохода доступны для уборки, а вот к дальним приходится пролезать через другие, поэтому их очищают реже.
Новости путешествий , Видео
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