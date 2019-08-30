Какие кресла в самолете самые грязные

На видео, которое опубликовала в Сети любительница полётов, наглядно показано, какие кресла в салоне самолёта самые грязные. Девушка протирала подголовники спиртовой салфеткой и сравнивала степень загрязнённости салфетки. В результате выяснилось, что самые грязные подголовники и у кресел возле иллюминаторов, а самые чистые — у кресел возле прохода. Это вполне объяснимо: кресла возле прохода доступны для уборки, а вот к дальним приходится пролезать через другие, поэтому их очищают реже.