Как сделать топовые фото в отпуске

WomanHit.ru даст совет, как не раздражать своих подписчиков.

Вы собираетесь в отпуск, где, конечно, планируете сделать множество фото, чтобы позже составить фотоотчет. Однако, как мы видим по опыту наших друзей и родных, не все далают это правильно, забивая нашу ленту множеством бессмысленных селфи. Так как же правильно составить фотоотчет, чтобы никого не раздражать и наоборот привлечь внимание и восхищенные отзывы.

Фотографируйте все, что происходит вокруг

Старайтесь «осветить» все пространство вокруг вас. Например, вы планируете прогулку по городу: не зацикливайтесь на одних лишь достопримечательностях и не нужно этих фото «по стойке смирно», по которым и вычисляют наших туристов. Оглянитесь вокруг, возможно, вы заметите уличного музыканта или мастера, который прямо на площади изготавливает сувениры. Чем не увлекательный кадр?

Быт тоже может быть интересен

Не стоит упускать из виду место, где вы живете. Да, фото из номера отеля не отличаются оригинальностью, но ведь есть вид из окна, который прекрасно впишется в вашу ленту. Спускаясь на завтрак, вы можете задержаться и сделать фото интерьера.

Еще лучше, если вас пригласят в гости в другой стране, наверное, нет лучшего способа окунуться в быт другой страны, чем пожить непосредственно в семье местных жителей. Фото с подробным рассказом непременно привлекут новых читателей в ваш блог или аккаунт в соцсети.

Детали также важны

В последнее время стали популярны детальные раскладки: стоит открыть ленту в Инстаграме, как на вас буквально обрушивается лавина тематических подборок. Что вам мешает поснимать в макро местный колорит? Чтобы поймать лучший кадр, старайтесь избегать популярных туристических мест, где совершенно точно невозможно сделать оригинальный кадр.

Особое положение в ленте новостей занимают фото с курортов и морских побережий. И да, многих ваших знакомых такие фото будут раздражать в любом случае, так что не удивляйтесь.

Не нужно делать постановочных фото на фоне гавани или яхты, если она не ваша. Лучше всего, если вы подберете удачный ракурс и хорошенько обработаете фото, подкрепив его интересным постом.