Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как сделать топовые фото в отпуске 

WomanHit.ru 30 августа 2019
Как сделать топовые фото в отпуске
Фото: WomanHit.ru
WomanHit.ru даст совет, как не раздражать своих подписчиков.
Вы собираетесь в отпуск, где, конечно, планируете сделать множество фото, чтобы позже составить фотоотчет. Однако, как мы видим по опыту наших друзей и родных, не все далают это правильно, забивая нашу ленту множеством бессмысленных селфи. Так как же правильно составить фотоотчет, чтобы никого не раздражать и наоборот привлечь внимание и восхищенные отзывы.

Фотографируйте все, что происходит вокруг

Старайтесь «осветить» все пространство вокруг вас. Например, вы планируете прогулку по городу: не зацикливайтесь на одних лишь достопримечательностях и не нужно этих фото «по стойке смирно», по которым и вычисляют наших туристов. Оглянитесь вокруг, возможно, вы заметите уличного музыканта или мастера, который прямо на площади изготавливает сувениры. Чем не увлекательный кадр?

Быт тоже может быть интересен

Не стоит упускать из виду место, где вы живете. Да, фото из номера отеля не отличаются оригинальностью, но ведь есть вид из окна, который прекрасно впишется в вашу ленту. Спускаясь на завтрак, вы можете задержаться и сделать фото интерьера.
Еще лучше, если вас пригласят в гости в другой стране, наверное, нет лучшего способа окунуться в быт другой страны, чем пожить непосредственно в семье местных жителей. Фото с подробным рассказом непременно привлекут новых читателей в ваш блог или аккаунт в соцсети.

Детали также важны

В последнее время стали популярны детальные раскладки: стоит открыть ленту в Инстаграме, как на вас буквально обрушивается лавина тематических подборок. Что вам мешает поснимать в макро местный колорит? Чтобы поймать лучший кадр, старайтесь избегать популярных туристических мест, где совершенно точно невозможно сделать оригинальный кадр.
Особое положение в ленте новостей занимают фото с курортов и морских побережий. И да, многих ваших знакомых такие фото будут раздражать в любом случае, так что не удивляйтесь.
Не нужно делать постановочных фото на фоне гавани или яхты, если она не ваша. Лучше всего, если вы подберете удачный ракурс и хорошенько обработаете фото, подкрепив его интересным постом.
WomanHit.ru: последние новости
Сезон закрыт: выбираем лучшие направления в октябре Сезон закрыт: выбираем лучшие направления в октябре Во сколько Харламову обошелся отпуск Асмус Во сколько Харламову обошелся отпуск Асмус Апокалипсис-тур: поездки в Чернобыль стали хитом Апокалипсис-тур: поездки в Чернобыль стали хитом
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
5 свежих альтернатив популярным курортам
5 свежих альтернатив популярным курортам
Каких туристов не любят местные на российском юге
Каких туристов не любят местные на российском юге17
Как дешево отдохнуть в дорогом Израиле
Как дешево отдохнуть в дорогом Израиле8
Хостелам написали новые правила
Хостелам написали новые правила
Россия оценила новые визовые правила Финляндии
Россия оценила новые визовые правила Финляндии1
Видео
Почему иностранцы едут в Мурманск
01:26
Почему иностранцы едут в Мурманск
Новости путешествий
Как путешествовать в поезде: советы проводницы
04:28
Как путешествовать в поезде: советы проводницы
Новости путешествий
Зачем туристка делает «мертвые» фото по всему миру
00:26
Зачем туристка делает «мертвые» фото по всему миру
Новости путешествий
На каких курортах чаще всего травятся туристы
00:23
На каких курортах чаще всего травятся туристы
Новости путешествий
Какие кресла в самолете самые грязные
00:27
Какие кресла в самолете самые грязные
Новости путешествий
Для кого создают Booking по-русски
03:21
Для кого создают Booking по-русски
Новости путешествий
Как создавалась «фонтанная столица» России
04:02
Как создавалась «фонтанная столица» России
Новости путешествий
Странные находки в пустынях
12:44
Странные находки в пустынях
Новости путешествий
«Парящий» над парком дом может появиться в Москве
02:47
«Парящий» над парком дом может появиться в Москве
Новости путешествий
Пьяная россиянка устроила авиадебош
01:18
Пьяная россиянка устроила авиадебош
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение