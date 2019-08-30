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Отель выставил грязное белье известной актрисы на продажу 

Lenta.ru 4 часа назад
Пятизвездочный отель в китайской провинции Хубэй выставил на аукцион грязное постельное белье и полотенце, оставшиеся после посещения актрисы и певицы из Гонконга Карен Мок. Об этом сообщает South China Morning Post в пятницу, 30 августа.
Отмечается, что начальная ставка за лот составляла 1,2 тысячи долларов. Покупателю предлагались полотенце и белье, на котором спала «богиня Мок» и которые «сохранили ее тепло и запах».
Из-за аукциона разразился скандал, торги были отменены. Представители отеля принесли извинения за произошедшее. Заведение было оштрафовано, однако сумма штрафа не раскрывается.
Карен Мок (настоящее имя Карен Джой Моррис) — 49-летняя актриса и поп-певица, снявшаяся в таких фильмах, как «Мастер тай-цзи», «Гроб», «Вокруг Света за 80 дней», «Вива эротика» и «Черная Маска». В ее дискографии 14 студийных альбомов.
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Новости путешествий , Видео , Карен Мок
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