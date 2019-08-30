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Стало известно, где на борту самолета самые чистые кресла 

Рамблер 30 августа 2019
Выяснилось, где в самолете самые чистые кресла
Фото: depositphotos.com
Путешественники-энтузиасты решили выяснить, где на борту самолетов самые чистые кресла, а где скапливается больше всего микробов.
Чтобы провести эксперимент, они протирали влажными салфетками сидения и смотрели, как много грязи на них попало.
Выяснилось, что, выбирая места на борту самолета, лучше всего отдавать предпочтение креслам у прохода, — судя по всему, бортпроводники протирают их чаще всего. Сиденья, расположенные посередине, были чуть менее чистыми, но все-таки пригодными для полета.
Насторожиться стоит любителям путешествовать в самолете у окна. Дело в том, что ряды вдоль иллюминаторов оказались самыми грязными. Видимо, до них стюардессам попросту лень дотягиваться.
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