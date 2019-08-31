Россия оценила новые визовые правила Финляндии

Россия раскритиковала новые визовые правила Финляндии

«Финляндия из-за близости была страной первого въезда, чтобы получить визу и поехать в другие страны. Этот интерес первого въезда частично уйдет», — пояснил он.

1 августа Финляндия ужесточила требования к документам для получения шенгенской визы для россиян. Теперь к заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие места проживания во время путешествия, билеты и справка о наличии финансовых средств. Ранее эти справки запрашивались в исключительных случаях. Новый порядок начнет действовать с сентября.