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Россия раскритиковала новые визовые правила Финляндии 

Lenta.ru + ещё 5 11 часов назад
Россия оценила новые визовые правила Финляндии
Фото: РИА Новости
Усложнение порядка выдачи шенгенских виз в Финляндию может оказать негативное влияние на интерес российских туристов к этой стране, считает замруководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Сергей Корнеев. Его слова приводит ТАСС в субботу, 31 августа.
«Финляндия из-за близости была страной первого въезда, чтобы получить визу и поехать в другие страны. Этот интерес первого въезда частично уйдет», — пояснил он.
1 августа Финляндия ужесточила требования к документам для получения шенгенской визы для россиян. Теперь к заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие места проживания во время путешествия, билеты и справка о наличии финансовых средств. Ранее эти справки запрашивались в исключительных случаях. Новый порядок начнет действовать с сентября.
В Министерстве иностранных дел Финляндии объяснили ужесточение требований положением Шенгенского соглашения.
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Новости путешествий , Сергей Корнеев , Ростуризм , МИД , ИТАР-ТАСС
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