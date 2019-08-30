Зачем туристка делает «мертвые» фото по всему миру

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Зачем туристка в каждой поездке притворяется мертвой 

Рамблер 4 часа назад
Большинство женщин четко планируют фотографии, которые они сделают в отпуске. Обязательно надо сделать хорошее фото у всех памятников, пару селфи на пляже и еще запечатлеть местную колоритную еду.
Однако, Стефани Роуз так не считает. Она путешествует по миру с анти-селфи проектом «Stefdies» — «Стеф умирает». Уставшая от показных улыбок и наигранных поз, женщина придумала что-то свое. И стала популярной.
@stefdies
Так, она фотографируется в красивейших местах мира лежа. Да не просто лежа, а лицом в пол. Не важно, в каком она наряде, и сколько людей вокруг нее, Стефани должна сделать «мертвое» фото.
@stefdies
Она отмечает, что фото изначально было создано, чтоб «поймать момент», а не показать вас не такими, какие вы есть.
«В этом прелесть этой серии, каждая фотография — это всего лишь мгновение. Ни больше, ни меньше. Это истинный смысл того фотографии. Ведь они должны быть лишь воспоминанием и доказательством того, что «я был здесь», — пояснила Стефани на своем официальном сайте.
У ее проекта есть несколько целей.
«Эта фото-серия призвана поднять вопрос о смерти, первичных функциях фотографии и пробудить ваше воображение. На этих фотографиях ничего не продумано и не подготовлено, снимок сделан в тот момент, когда он происходит», — добавила Стефани.
Проект Стефани также призван напомнить, что «мы все умрем» и стоит просто наслаждаться моментом, не думая о том, какое фото сделать в ближайшую минуту.
@stefdies
Интересно, что девушка быстро стала популярной в Сети, а за ее проектом наблюдают более 80 тысяч подписчиков. Не многие понимают ее цели, а некоторые и вовсе думают, что на снимках разные люди. Но равнодушным это серия не оставила никого. Стэфани получает сотни восторженных комментариев в Instagram.
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