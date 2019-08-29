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Туристы сняли на видео спасение от извергающегося вулкана 

Рамблер 4 часа назад
На итальянском острове Стромболи началось извержение вулкана. Любопытные туристы решили подплыть поближе, чтобы сделать красивые кадры, и тут произошел взрыв. Отдыхающим удалось снять на видео свое чудесное спасение. Ролик уже разлетелся по соцсетям.
Сейсмологи отметили высокую интенсивность взрыва, вулкан выбросил огромный столб пепла, дыма и песка, вокруг него начались пожары. Сейчас ситуация под контролем, в тушении задействована авиация.
И хотя отдыхающие поблизости люди были сильно напуганы внезапно посыпавшимися с неба камнями и пеплом, трагедии удалось избежать. Никто из туристов и местных жителей не пострадал.
Новости путешествий , Видео
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