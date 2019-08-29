Туристы сняли на видео спасение от извергающегося вулкана

На итальянском острове Стромболи началось извержение вулкана. Любопытные туристы решили подплыть поближе, чтобы сделать красивые кадры, и тут произошел взрыв. Отдыхающим удалось снять на видео свое чудесное спасение. Ролик уже разлетелся по соцсетям.

Сейсмологи отметили высокую интенсивность взрыва, вулкан выбросил огромный столб пепла, дыма и песка, вокруг него начались пожары. Сейчас ситуация под контролем, в тушении задействована авиация.

И хотя отдыхающие поблизости люди были сильно напуганы внезапно посыпавшимися с неба камнями и пеплом, трагедии удалось избежать. Никто из туристов и местных жителей не пострадал.