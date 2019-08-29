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Ожирение, шорты и плохой запах: из-за чего вас могут не пустить в самолет 

Рамблер 8 часов назад
Причин, по которым отпуск может быть испорчен в самом начале из-за того, что вас не пустили на борт самолета огромное множество. Опоздание на регистрацию и алкогольное опьянение — самые банальные из них. Но у некоторых авиаперевозчиков есть и другие, довольно специфичные поводы, чтобы отказать вам в полете.

Плохой запах

В мировой практике существует несколько случаев, когда пассажиров не пускали на борт из-за их плохого запаха. Так, в 2017-м группа путешественников не смогла улететь рейсом Spirit Airlines по этой причине. То же самое произошло с пассажиром Air Canada, — в самолете не оказалось достаточно мест, чтобы пересадить его подальше от других.

Неподходящая одежда

Будьте внимательны, выбирая одежду на рейс Saudi Arabian Airlines. Согласно политике данной авиакомпании, пассажиры должны соблюдать строгий дресс-код на борту и выбирать наряд, который не оскорбит других. Так, этот авиаперевозчик запрещает полет в шортах, из-за чего уже несколько туристов не смогли улететь, несмотря на имеющиеся билеты.

Избыточный вес

По правилам безопасности при взлете и посадке лайнера все пассажиры на борту должны быть пристегнуты ремнями. Если же путешественник страдает ожирением и попросту не может пристегнуться, скорее всего у него возникнут проблемы. Некоторые авиакомпании прямо заявляют, что не могут допустить на рейс человека, который не в состоянии пристегнуть ремень. Другие перевозчики устанавливают такое правило, — пассажир в теле должен докупить соседние места, чтобы не доставлять неудобств попутчикам.
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