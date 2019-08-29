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Для кого создают Booking по-русски 

Рамблер 2 часа назад
Видео рассказывает о новом сервисе, который позволит забронировать жильё онлайн. Подобные сервисы уже существуют и пользуются популярностью, но новая разработка будет российской и поможет путешественникам именно в России. Работать сервис будет по всей стране, но в первую очередь его предполагается использовать в Крыму. Кому будет выгоден государственный сервис онлайн-бронирования жилья? И будет ли он действительно востребован? Узнайте об этом из ролика.
Новости путешествий , Видео
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