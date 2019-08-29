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Названы самые непопулярные у туристов страны 

Рамблер 6 часов назад
Стало известно, какие туристические направления менее всего популярны у путешественников. Это выяснили специалисты популярного сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
Так, эксперты узнали, в какие места на сервисе было продано всего по одному билету за лето 2019 года. Оказалось, что самым непопулярным направлением стал Уругвай. Перелет в это южноамериканское государство стоил туристу 86 тысяч рублей.
Вторым в рейтинге оказался остров Аруба, расположенный в Карибском море. Перелет туда стоил 72 тысячи рублей.
Третьим непопулярным направлением стало государство в Центральной Америке Эль-Сальвадор. В это нетрендовое направление туристу удалось слетать за 68 тысяч рублей.
При этом эксперты назвали самые бюджетные невостребованные направления. Ими стали невыдающая визы Саудовская Аравия и страна-армия Эритрея.
Новости путешествий , Видео
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