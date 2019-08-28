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Туристка свалилась в океан при попытке забраться на яхту и умерла 

Lenta.ru 3 часа назад
Туристка погибла при попытке забраться на яхту
Фото: Globallookpress.com
Туристка из Великобритании упала в океан, когда пыталась залезть на яхту, и утонула. Об этом сообщает Daily Mail.
По словам местных полицейских, 53-летняя путешественница приплыла на испанский остров Менорка, где произошел несчастный случай, с 54-летним партнером. Тело женщины было найдено в океане ранним утром во вторник, 27 августа.
Как заявил представитель гражданской гвардии Испании, британка могла упасть, когда взбиралась на лодку, после чего она потеряла сознание. «На ее теле не было видимых признаков насилия, когда мы вытащили ее из воды. Но нам придется подождать до вскрытия, прежде чем называть официальную причину смерти», — отметил представитель.
В январе бортпроводница из Англии напилась водки на роскошной яхте, поскользнулась на ступеньке и умерла от полученных травм. 32-летняя Ребекка Бойл была сотрудницей яхты, и во время празднования победы сборной Англии на ЧМ-2018 девушка сильно напилась. После празднования девушка пошла в каюту, а утром ее обнаружили мертвой.
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