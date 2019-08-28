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Врачам не удалось спасти 12-летнюю россиянку, пострадавшую в бассейне турецкого отеля 

Letidor.ru + ещё 2 3 часа назад
Пострадавшая в Турции юная россиянка скончалась
Фото: Letidor.ru
Девочка скончалась в больнице.
Печальную новость сообщил отец ребенка в своей социальной сети.
В начале четвертого Алиска умерла,
— написал мужчина на своей страничке в «ВКонтакте».
Информацию о кончине девочке, которая получила серьезную травму во время купания в бассейне на турецком курорте, подтвердили в посольстве России в Анкаре. Ссылаясь на турецких медиков, пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова сообщила РИА Новостям, что, несмотря на все предпринятые попытки, реанимировать юную пациентку не удалось — сердце ребенка остановилось.
Напомним, трагедия с 12-летней россиянкой произошла 18 августа. Девочка вместе с семьей наслаждалась отдыхом на курорте в Турции. Но во время купания в бассейне руку девочки засосало в трубу. Спасатели смогли освободить пострадавшую, однако девочка серьезно пострадала. В критическом состоянии ее доставили в больницу Университета Памуккале (Денизли, Турция).
Главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Владимир Копылов рассказывал, что ребенок несколько раз пережила клиническую смерть. Специалисты ждали стабилизации состояния пострадавшей, чтобы доставить ее в Санкт-Петербург на лечение. Но этого не случилось.
Ирина Касимова уточнила, что семье скончавшейся девочке будет оказана необходимая поддержка по возвращению тела на родину. Расследование трагического инцидента продолжается.
Надеемся, что турецкое правосудие установит круг лиц, виновных в этой трагедии, и они понесут заслуженное наказание,
— цитируют РИА Новости Касимову.
«Летидор» приносит искренние соболезнования родителям, близким и друзьям девочки.
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Новости путешествий , Владимир Копылов , Ирина Касимова , РИА Новости
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