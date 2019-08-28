Как создавалась «фонтанная столица» России

Видео рассказывает о роскошном Петергофе, настоящей столице фонтанов, которую придумал и построил Пётр Первый. Первые фонтаны заработали в Петергофе в 1721 году, так что скоро фонтанный комплекс отметит 300-летие. Петергоф — одна из главных отечественных достопримечательностей, куда круглогодично рвутся туристы. Смотрите видео и узнайте, как пришло в голову Петру соорудить на севере страны подобие французского Версаля и как строили Петергоф.