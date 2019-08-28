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Как создавалась «фонтанная столица» России 

Рамблер 5 часов назад
Видео рассказывает о роскошном Петергофе, настоящей столице фонтанов, которую придумал и построил Пётр Первый. Первые фонтаны заработали в Петергофе в 1721 году, так что скоро фонтанный комплекс отметит 300-летие. Петергоф — одна из главных отечественных достопримечательностей, куда круглогодично рвутся туристы. Смотрите видео и узнайте, как пришло в голову Петру соорудить на севере страны подобие французского Версаля и как строили Петергоф.
Новости путешествий , Видео
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