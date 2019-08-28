Европу накрыла третья волна аномальной жары

В третий раз за это лето Европа столкнулась с очередной волной тепла. В конце последнего летнего месяца температура вновь поднялась выше нормы в Германии, Франции, Испании, Голландии, Бельгии и на юге Великобритании. Аномально жарко до начала сентября прогнозируются в странах Скандинавии и Польше. Метеорологи сообщают о том, что показатели столбика термометра будут на 10–14°С выше средних значений.

На севере Франции и в Германии синоптики уже зафиксировали прогревание воздуха до +30°С. В некоторых городах ожидаются новые температурные рекорды. В Нидерланды жара пришла второй раз за год. Накануне здесь столбик термометра поднялся выше +30°С. По данным местной метеослужбы, две тепловых волны в стране за год очень редки. С начала наблюдений в 1901 году это происходит лишь в четвертый раз. Аналогичная погода до этого наблюдалась на голландской территории в 2018, 2006 и 1941 годах. В Бельгии жара также перевалила за тридцать. Температура в Центральной Европе начнет снижаться уже в четверг, 29 августа.

В Восточной Европе и Скандинавии тепло задержится вплоть до 2 сентября. В Польше метеорологические службы страны предупреждают об экстремально высокой температуре воздуха и рекомендуют максимально сократить пребывание на улице. В Варшаве в среду, 28 августа, воздух прогреется до +32°С. В Финляндии уже сейчас температура на 5 градусов выше нормы. В отдельных частях страны ожидается до +26°С. Жарко сейчас и в Швеции. В Стокгольме воздух в среду прогрелся до +27°С.

Июль 2019 года был самым теплым месяцем, когда-либо зарегистрированным на Земле. Значительная часть этого тепла накрыла большую часть Европы. Температура зашкаливала на юге Франции, в Испании, Польше, Германии, Чехии, Италии и Швейцарии. По мере того как эпизоды тепловой волны становятся регулярными, ученые все чаще указывают на антропогенное изменение климата в качестве основной причины, стоящей за ними.