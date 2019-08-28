Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Европу накрыла третья волна аномальной жары 

TURIZM.RU 3 часа назад
Европу накрыла третья волна аномальной жары
Фото: TURIZM.RU
В третий раз за это лето Европа столкнулась с очередной волной тепла. В конце последнего летнего месяца температура вновь поднялась выше нормы в Германии, Франции, Испании, Голландии, Бельгии и на юге Великобритании. Аномально жарко до начала сентября прогнозируются в странах Скандинавии и Польше. Метеорологи сообщают о том, что показатели столбика термометра будут на 10–14°С выше средних значений.
На севере Франции и в Германии синоптики уже зафиксировали прогревание воздуха до +30°С. В некоторых городах ожидаются новые температурные рекорды. В Нидерланды жара пришла второй раз за год. Накануне здесь столбик термометра поднялся выше +30°С. По данным местной метеослужбы, две тепловых волны в стране за год очень редки. С начала наблюдений в 1901 году это происходит лишь в четвертый раз. Аналогичная погода до этого наблюдалась на голландской территории в 2018, 2006 и 1941 годах. В Бельгии жара также перевалила за тридцать. Температура в Центральной Европе начнет снижаться уже в четверг, 29 августа.
В Восточной Европе и Скандинавии тепло задержится вплоть до 2 сентября. В Польше метеорологические службы страны предупреждают об экстремально высокой температуре воздуха и рекомендуют максимально сократить пребывание на улице. В Варшаве в среду, 28 августа, воздух прогреется до +32°С. В Финляндии уже сейчас температура на 5 градусов выше нормы. В отдельных частях страны ожидается до +26°С. Жарко сейчас и в Швеции. В Стокгольме воздух в среду прогрелся до +27°С.
Июль 2019 года был самым теплым месяцем, когда-либо зарегистрированным на Земле. Значительная часть этого тепла накрыла большую часть Европы. Температура зашкаливала на юге Франции, в Испании, Польше, Германии, Чехии, Италии и Швейцарии. По мере того как эпизоды тепловой волны становятся регулярными, ученые все чаще указывают на антропогенное изменение климата в качестве основной причины, стоящей за ними.
TURIZM.RU: последние новости
Почему авиабилеты не дешевеют накануне даты вылета? Есть три причины… Почему авиабилеты не дешевеют накануне даты вылета? Есть три причины… С острова Бали обещали депортировать туристов. Для этого всего лишь нужно… С острова Бали обещали депортировать туристов. Для этого всего лишь нужно… 9 странных вещей, которые происходят с вашим телом во время полета 9 странных вещей, которые происходят с вашим телом во время полета
Комментарии
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Туристка погибла при попытке забраться на яхту
Туристка погибла при попытке забраться на яхту
Пострадавшая в Турции юная россиянка скончалась
Пострадавшая в Турции юная россиянка скончалась
Почему авиабилеты не дешевеют накануне вылета
Почему авиабилеты не дешевеют накануне вылета1
Назван самый дорогой летний авиаперелет из России
Назван самый дорогой летний авиаперелет из России
Чем заняться в Италии осенью
Чем заняться в Италии осенью
Видео
Почему иностранцы едут в Мурманск
01:26
Почему иностранцы едут в Мурманск
Новости путешествий
Как путешествовать в поезде: советы проводницы
04:28
Как путешествовать в поезде: советы проводницы
Новости путешествий
На каких курортах чаще всего травятся туристы
00:23
На каких курортах чаще всего травятся туристы
Новости путешествий
Как создавалась «фонтанная столица» России
04:02
Как создавалась «фонтанная столица» России
Новости путешествий
Странные находки в пустынях
12:44
Странные находки в пустынях
Новости путешествий
«Парящий» над парком дом может появиться в Москве
02:47
«Парящий» над парком дом может появиться в Москве
Новости путешествий
Пьяная россиянка устроила авиадебош
01:18
Пьяная россиянка устроила авиадебош
Новости путешествий
Сколько осталось отдыхать туристам на Черном море
03:48
Сколько осталось отдыхать туристам на Черном море
Новости путешествий
Турция лишит туристов системы «все включено»
00:34
Турция лишит туристов системы «все включено»
Новости путешествий
Как обманывают туристов в Турции
00:40
Как обманывают туристов в Турции
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение