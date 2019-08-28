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Назван самый дорогой летний авиаперелет из России 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Эксперты онлайн-сервиса по бронированию авиабилетов Aviasales составили рейтинг из десяти самых дорогих перелетов лета 2019 года. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Оказалось, что дороже всего обошелся перелет из Петербурга в Лос-Анджелес компании из пяти человек: они купили авиабилеты туда-обратно за 1,2 миллиона рублей.
На второй строчке — покупка пятерых путешественников, которые полетели из Иркутска в Москву за 812 тысяч рублей.
Далее в рейтинге перелет троих туристов, отправившихся из Благовещенска в Дубай за 696 тысяч рублей.
Путешественники из Москвы оказались лишь на четвертом и пятом местах. Одна группа из четырех человек поехала на Мальдивы за 676 тысяч рублей, а другая группа из четырех человек — в Майами за 647 тысяч рублей.
За ними последовало путешествие компании из пяти человек из Якутска в Анталью за 593 тысячи рублей.
Следующее место заняли туристы из Казани, купившие билеты в одну сторону в Сан-Франциско за 589 тысяч рублей.
На восьмой строчке оказались пятеро москвичей, которые приобрели билеты в одну сторону в Рейкьявик за 562 тысячи рублей, а на девятой — пара, улетевшая из Москвы в Благовещенск и обратно за 542 тысячи рублей.
Последнее место заняли трое путешественников из Сочи, посетившие Сан-Франциско за 533 тысячи рублей.
В апреле онлайн-сервис бронирования авиабилетов Biletix провел определил стоимость самого дорогого авиабилета, приобретенного россиянами на майские празднике. Выяснилось, что дороже всего одному из российских туристов обошелся билет в бизнес-класс на рейс Санкт-Петербург — Нью-Йорк и обратно (139 тысяч рублей).
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Новости путешествий , Lenta.ru
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