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Странные находки в пустынях 

Рамблер 1 час назад
Ролик рассказывает о находках, которые в разное время были сделаны в пустынях. Кажется, что на безлюдной территории сложно найти что-то необычное, однако там действительно порой встречаются удивительные вещицы. Например, в пустыне Такла-Макан на западе Китая нашли мумии европейцев, в пустыне в Намибии обнаружили останки корабля, а в пустыне Атакама в Чили отыскали гигантскую каменную руку, торчащую из земли. Смотрите видео и узнайте о других занятных находках в пустынях.
Новости путешествий , Видео
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