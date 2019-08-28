Странные находки в пустынях

Ролик рассказывает о находках, которые в разное время были сделаны в пустынях. Кажется, что на безлюдной территории сложно найти что-то необычное, однако там действительно порой встречаются удивительные вещицы. Например, в пустыне Такла-Макан на западе Китая нашли мумии европейцев, в пустыне в Намибии обнаружили останки корабля, а в пустыне Атакама в Чили отыскали гигантскую каменную руку, торчащую из земли. Смотрите видео и узнайте о других занятных находках в пустынях.