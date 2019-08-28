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Зачем шотландцам Белхейвенский мост, ведущий из воды в воду 

Рамблер 1 час назад
На первый взгляд строение Белхейвенского моста, расположенного неподалеку от шотландского города Эдинбург, не поддается логическому объяснению. Кажется, что этот мост ведет из воды прямиком в… воду. Но на самом деле это не совсем так.
Вид сооружения напрямую зависит от расположения Луны и Солнца. Дело в том, что светила влияют на приливы и отливы, а под мостом находится крохотная река Биль, которая впадает в Северное море. Во время прилива Биль и сам мост накрывает морская гладь. Но в часы отлива мост работает как ни в чем не бывало, помогая людям перебраться с одного берега на другой.
Туристы же предпочитают приходить к сооружению именно во время "затопления", чтобы сделать необычный снимок. Не зря Белхейвенский мост считается одной из главных красот здешних мест. Более того, путешественники делают здесь селфи чаще, чем рядом с Лох-несским чудовищем.
Новости путешествий , Видео
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