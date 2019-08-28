В каких странах туристы рискуют столкнуться с цунами

Огромные волны, которые сносят все на своем пути, ужасают каждого человека. В некоторых странах цунами происходят чаще, чем в других. Поэтому, лучше быть во всеоружии и заранее ознакомиться со списком стран, где может произойти бедствие.

Конечно, ученые заранее определяют время и место цунами. Однако, если вы запланировали поездку заранее, стоит быть готовым ко всему.

Филиппинские острова

Их список достигает семи тысяч. Благодаря погоде и близости к воде они стали популярным местом у туристов со всего мира. Однако, согласно статистике, на Филиппинских островах чаще всего происходят разрушительные цунами. Так, в 2013 году стихия унесла жизни 10 тысяч людей.

Япония

Каждый японец с ужасом вспоминает 2011 год, когда на страну обрушилось сильное цунами. После мощного землетрясения города накрыла огромная волна. Стихия унесла жизни многих людей, среди которых были как туристы, так и местные. Кроме того, разрушительные последствия спровоцировали многочисленные аварии на АЭС. В Японии регулярно происходят землетрясения, а после — цунами.

Гавайи

На этом архипелаге так часто происходили стихийные бедствия, что там основали международную организацию, изучающую цунами. Она же и предупреждает весь остальной мир о том, где и когда они произойдут. Острова регулярно накрывают волны, достигающие высоты в два метра. Это особенно опасно для людей, так как суша окружена скалами, об которые можно разбиться. Для того, чтобы избежать жертв, власти предприняли необходимые меры: поставили заборы в особо опасных местах и включают сирену для предупреждения граждан.