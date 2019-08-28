Чем заняться в Италии осенью? Праздники, фестивали, события

«В Италии сам Господь Бог на август уходит в отпуск», — написал Габриэль Гарсиа Маркес, намекая, что лучшего места и времени для отдыха не найти. Однако если «божье везение» обошло вас стороной и в отпуск получается поехать только осенью, не спешите вычеркивать Италию из списка. Именно осенью там начинается настоящее веселье!

Во-первых, уже в сентябре в Италии спадает сорокоградусная жара, при этом температура воды все еще остается на уровне приятных 22-25 °C. В это время можно посетить курорты северного побережья, а ближе к октябрю лучше отправиться на Сицилию. Во-вторых, именно осенью в Италии проходит огромное количество праздников и фестивалей, которые нагляднее всего раскрывают особенности и традиции страны.

Рим

Во вторые выходные сентября в столице устраивается акция «Белая ночь в Риме», в рамках которой с восьми вечера субботы до восьми утра воскресенья вход во все музеи, дворцы, библиотеки и прочие культурно-исторические места совершенно бесплатный. Стоит уточнить, что настоящих «природных» белых ночей в Риме не бывает, но для удобства просвещающихся в городе усиливают освещение.

Также осенью в Риме проводится Международный фестиваль духовной музыки и искусства (даты каждый год разные). На протяжении недели в различных соборах города можно услышать лучшие произведения мировой классики. Все собранные средства идут на восстановление религиозных произведений искусства.

Еще один столичный фестиваль искусств «РимЕвропа» длится с середины сентября по конец ноября. Он объединяет сотни различных мероприятий по всему городу, включая концерты, театральные, цирковые и танцевальные постановки, а также выставки.

В октябре-ноябре в сердце Италии проходит знаменитый Римский кинофестиваль. В это время в городе можно встретить любимых актеров.

Марино

Маленький городок неподалеку от Рима Марино каждое первое воскресенье октября привлекает гостей Фестивалем винограда. Мероприятие посвящено святой Мадонне Победы, которая, согласно писаниям, способствовала разгрому Османской империи в 1571 году. В этот день в городе служится торжественная месса, открывается большая ярмарка продуктов и сувениров, проводится крестный ход, парад и средневековый турнир. Но главным событием фестиваля является открытие фонтана, из которого бьет настоящее белое вино. Им могут насладиться все гости праздника (редакция предупреждает, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью).

Милан

В конце октября в миланском замке Сфорца отмечают Самайн — кельтский праздник окончания уборки урожая, День всех святых. На один день замок погружается в средневековую атмосферу со старинной музыкой, ярмаркой и реконструкцией рыцарских сражений.

С октября по ноябрь в модной столице проходит фестиваль музыки «Milano Musica», посвященный тому или иному композитору XX века. В рамках фестиваля проводятся концерты и лекции.

Неаполь

В середине сентября в Неаполь съезжаются лучшие повара мира, чтобы продемонстрировать свои таланты в приготовлении фирменного итальянского блюда — пиццы. «Pizzafest» не ограничивается одним днем или даже уикэндом, он длится целых десять дней, на протяжении которых можно попробовать десятки видов разных пицц, проголосовать за наиболее понравившуюся и даже научиться готовить идеальную пиццу самому.

7 сентября в музыкальной столице Италии начинается «Festa di Piedigrotta»— праздник-конкурс на лучшую лирическую песню. Принять участие может любой желающий, а все исполняемые на сцене песни транслируются по радио.

Венеция

В начале сентября в город на воде приезжают сотни знаменитостей на старейшее международное кинособытие в мире — Венецианский кинофестиваль. Если дежурить у красной дорожки, можно получить автографы звезд мирового уровня!

Флоренция

С шестого по восьмое сентября Флоренция, именуемая «колыбелью эпохи Возрождения», становится еще великолепнее. Город преображается благодаря Празднику фонариков.

В первые два дня здесь проходит большая ярмарка, собирающая продавцов со всей страны, а в ночь с седьмого на восьмое горожане устраивают парад с зажженными фонариками всех цветов и размеров. Праздник приурочен ко дню рождения Святой Марии.

По одной легенде, фонарики символизируют платья, в которые наряжались женщины во время ярмарок в 17 веке. По другой — светильники воинов-освободителей, вошедших в город в 1555 году.

Другие города

Верона: 16 сентября — День рождения Джульетты. Карнавал, театральные постановки, кинопоказы, вручение литературной премии «Scrivere per amore» (за сочинения о любви).

Альба и Сан-Миниато: середина ноября — Фестиваль белого трюфеля. Ярмарки, дегустации, мастер-классы.

Сан-Миниато: вторая суббота октября — Утиный фестиваль. Гонки наряженных уток.

Перуджа: середина октября — крупнейший в Европе фестиваль шоколада «Eurochocolate». Скульптуры из шоколада, паста и пицца из шоколада, шоколадные фондю, шоколадная косметика. Все из шоколада!

Монтепульчано: последняя пятница сентября — Фестиваль ремесел в Тоскане. Ярмарки, мастер-классы.