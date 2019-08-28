Почему авиабилеты не дешевеют накануне даты вылета? Есть три причины…

Эксперты рассказали, почему цены на авиабилеты не падают в последний момент перед вылетом. Об этом пишет The Points Guy.

Билеты, купленные в день вылета, за сутки и даже за неделю до рейса, будут стоить дороже приобретенных за несколько месяцев. Возникает закономерный вопрос: почему? Авиакомпании по каким-то своим причинам не снижают тарифы на последние оставшиеся свободными места, хотя могли бы. И тогда они заполнили бы самолет полностью. Эксперты авиационной отрасли приводят несколько тому причин.

Во-первых, большинство перевозчиков уверены в том, что в последнюю минуту деловые путешественники будут готовы заплатить за билет более высокую цену. Поэтому они не бояться упустить горстку малообеспеченных пассажиров.

По словам ветерана американской авиации Аля Ленца, к клиентам с низким доходом относятся туристы, которые, как правило, заказывают билеты заранее, потому, что у них есть определенные дни отпуска для поездки. В отличие от них, перелеты деловым путешественникам оплачивают компании, поэтому такие пассажиры не сильно волнуются о стоимости билетов.

Во-вторых, авиакомпании стремятся максимизировать не количество пассажиров, а свои доходы. Перевозчики с помощью сложного алгоритма рассчитывают риск пустых мест на борту на основании прошлого опыта. То есть, авиакомпании могут оценить вероятность продажи определенного тарифа на конкретную дату, близкую к рейсу, и наилучший доход, который они могут получить с каждого кресла. Это называется «ожидаемый предельный доход от места».

Специалисты знают, что билеты по 200 долларов будет продаваться почти в 100% случаев, а за 800 долларов — в 50% случаев.

Это означает, что при более дорогом тарифе компания в среднем заработает больше, чем при низком. А если вероятность продаж дорогих билетов еще выше, то рисковать ради бюджетных пассажиров перевозчик точно не будет.

И еще одна причина отказа от дешевых предложений перед вылетом — опасность, что люди будут постоянно ждать скидок и покупать в последнюю минуту, а не заранее. Такая схема усложняет работу перевозчика и делает невозможным какое-либо планирование доходов в авиакомпании.